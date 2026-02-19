Berkovcová (ANO): Regionální školství navyšujeme o 3 miliardy korun

Na školském výboru PS jsme projednávali státní rozpočet MŠMT. Fakta jsou jasná: regionální školství navyšujeme o 3 miliardy korun oproti původnímu návrhu Fialovy vlády. Tři miliardy navíc pro učitele a asistenty ve speciálních školách, na které předchozí návrh rozpočtu zapomněl, na školní psychology a speciální pedagogy, na které předchozí vláda peníze nenašla, přestože si tyto pozice uzákonila.
Opozice je nespokojená a kritizuje.
Ti samí politici, kteří měli možnost rozpočet a vzdělávání ovlivnit, když seděli ve Strakovce. Ti samí, kteří v minulosti jen slibovali, ale své sliby nesplnili. Zůstalo po nich jen rozkolísané a podfinancované školství, odkud velkou finanční zátěž přehodili na obce a kraje. Až tak zase někdo z opozice bude sdílet svá „moudra“, měl by si na tohle všechno vzpomenout.
