Berkovcová (ANO): Regionální školství navyšujeme o 3 miliardy korun

19.02.2026 16:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke školství.

Na školském výboru PS jsme projednávali státní rozpočet MŠMT. Fakta jsou jasná: regionální školství navyšujeme o 3 miliardy korun oproti původnímu návrhu Fialovy vlády. Tři miliardy navíc pro učitele a asistenty ve speciálních školách, na které předchozí návrh rozpočtu zapomněl, na školní psychology a speciální pedagogy, na které předchozí vláda peníze nenašla, přestože si tyto pozice uzákonila.

Opozice je nespokojená a kritizuje.

Ti samí politici, kteří měli možnost rozpočet a vzdělávání ovlivnit, když seděli ve Strakovce. Ti samí, kteří v minulosti jen slibovali, ale své sliby nesplnili. Zůstalo po nich jen rozkolísané a podfinancované školství, odkud velkou finanční zátěž přehodili na obce a kraje. Až tak zase někdo z opozice bude sdílet svá „moudra“, měl by si na tohle všechno vzpomenout.

Mgr. Jana Berkovcová

  • ANO 2011
  • poslankyně
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke školství.