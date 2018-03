Ministr Stropnický přijal velvyslance zemí Ligy arabských států

Ministr Stropnický s velvyslanci hovořil o tématech migrace a bezpečnosti. Zdůraznil snahu ČR zapojit se do řešení problému a to zejména v Libyi, kde se Česko zavázalo přispět zhruba 220 mil. Kč do Svěřeneckého fondu EU pro Afriku, určeného ke zvýšení stability regionu a snížení migrace, a poskytlo své experty pro operaci Sofia.

Šéf české diplomacie rovněž připomněl české humanitární a stabilizační aktivity v Iráku, Sýrii a Jemenu, pro které Česká republika vyčlenila téměř 410 mil. Kč.

V otázce blízkovýchodního mírového procesu ministr Stropnický zdůraznil, že ČR zcela sdílí společnou pozici EU o dvoustátním řešení a Jeruzalému jako budoucím hlavním městem obou států. Připomněl také potenciál dalších států regionu řešit tento konflikt s Arabskou mírovou iniciativou jako vyjednávací platformou.

autor: Tisková zpráva