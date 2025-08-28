„Dobrý den, pane Králová.“ Trans aktivistce poslala banka zlý dopis

„K čemu proboha banka potřebuje údaj o pohlaví? K ničemu. Ale proč zákazníkům neudělat život o něco nepříjemnější, že. Absurdistán,“ píše Králová, která se narodila jako muž jménem Tomáš Prokopič.
Králová ve svém dlouhém příspěvku vysvětluje, že jí bylo úředně změněno pohlaví, ale i tak naráží na nepříjemnosti. „Dlouho jsem čekala, než matrika vyřídí moji žádost o úřední změnu pohlaví vč. změny jména. Trefila jsem se akorát do dovolené paní, co to má vyřizovat. Ok. Stane se. Teď mi po čtyřech týdnech volala, že si nový rodný list už můžu od zítra vyzvednout. Hurá, jupí!“
„Těsně před tím telefonátem jsem dostala e-mail od AirBank, že si ze základních registrů vyčetli změnu mých údajů a že si je můžu zkontrolovat a upravit v appce. V e-mailu mě oslovili pane Králová. Výborný!“ píše Králová, že ji v bance nadále registrují jako muže, ačkoliv úřední změna jména se do systému automaticky propsala.
Králová si navíc postěžovala, že ani v aplikaci nelze pohlaví změnit, a tak asi bude muset dojít do banky osobně. „Jdu do té appky a tam zjišťuji, že se jim propsalo akorát jméno a příjmení a údaj o pohlaví nikoli. Podle verdiktu Soudního dvora Evropské unie je bezúčelné sbírání údajů o pohlaví protiprávní a nedá se omluvit ani pro účely statistického sbírání dat, ani pro účely marketingové (třeba oslovení v e-mailech). Pokud se někdo bude vymlouvat, že je to potřeba kvůli identifikaci, tak tady máte ten nejextrémnější případ toho, jaká kravina to ve skutečnosti je,“ má jasno aktivistka, že údaje o pohlaví by vůbec neměly být sbírány.
Problémy navíc prý Králová měla i se snahou změnit alespoň oslovení, aby jí banka nepsala „pane Králová.“ Jenže ani tady v aplikaci neuspěla. „No nic. Zjišťuji, že údaj o pohlaví nepropíšu, nedá se editovat (alespoň jsem teda napsala na support, ať to vyřeší, možná že budu muset na pobočku, whatever). Koukám ale, že alespoň kolonku oslovení změnit můžu. To dává smysl. Oslovení není osobní údaj, je to jen taková volitelná věc, aby komunikace byla příjemnější. Aha! Tak nemůžu! Můžu si sice vybrat z množiny tří prvků: pan, paní, slečna. Když to ale změním, dostanu hlášku ‚Něco tady nesedí‘ s vysvětlením, že oslovení nesedí s pohlavím. Wtf?“ zlobí se aktivistka.
Nakonec si vylévá zlost na fungování celého systému, který je podle ní nesmyslný a v zásadě až protiprávní. „Jako vývojářku mě úplně děsí představa, že tato podmínka a vyskakovací okno jsou fíčura, a že tedy někdo musel investovat peníze a čas do takové zbytečné krávoviny. Nějaký projekťák musel vypracovat zadání, pak se to řešilo na mítinzích, někdo musel vymyslet text, schválit ho, pak se to muselo naimplementovat, testovat, je to banka, tak možná i nějaký ten bezpečnostní audítek proběhl. A to celé proč? Aby svět byl v pořádku? Aby si náhodou nějaký muž nenechal říkat slečno v automatických e-mailech z banky? Aby kluci byli kluci a holky byly holčičky? To vám fakt v té AirBank úplně jeblo?“ dodává ostře Králová.
K čemu proboha banka potřebuje údaj o pohlaví? K ničemu. Ale proč zákazníkům neudělat život o něco nepříjemnější, že. Absurdistán.— Lenka Králová (@VTranzu) August 26, 2025
Dlouho jsem čekala než matrika vyřídí mojí žádost o úřední změnu pohlaví, vč. změny jména. Trefila jsem se akorát do dovolené paní, co to má… pic.twitter.com/GopYhqh82C
Příspěvek vidělo na 80 tisíc lidí a velká část z nich se s Královou neshodne. Právě fakt, že tisíce lidí stojí na straně banky, je asi největším překvapením tohoto příběhu.
Někteří se jen snažili podat vysvětlení, proč banka údaje o pohlaví vlastně sbírá. „Pohlaví je jeden z podstatných údajů pro úvěrový scoring (a ano, vychází to z té ošklivé statistiky, že muži umírají dříve, ženy mají děti – a tedy nižší příjem mezi 20.–35. rokem věku atd… Také je to povinnost uložená AML legislativou – pro profilování bankou/FAÚ Otázky?“ píše jeden z komentujících, že sbírání dat o pohlaví je dokonce uloženo zákonem.
A) pohlaví je jeden z podstatných údajů pro úvěrový scoring (a ano, vychází to z té ošklivé statistiky že muži umírají dříve, ženy mají děti - a tedy nižší příjem mezi 20-35 rokem věku atd..— Vítek Vondrák (@Vondrak_Vitek) August 26, 2025
B) povinnost uložena AML legislativou - pro profilování bankou/FAÚ
Otázky?
Některým vadila i délka příspěvku, ačkoliv situaci šlo vyřešit návštěvou banky. „Tohle by nikdo normální nenapsal, z takové blbosti napsat tak dlouhý příspěvek. Joo, vlastně někdo, kdo si mění pohlaví, tak to pak jo, to dává smysl,“ stojí v dalším příspěvku.
Tohle by nikdo normální nenapsal, z takové blbosti napsat tak dlouhý příspěvek. Joo, vlastně někdo, kdo si mění pohlaví, tak to pak jo, to dává smysl.— Spravedlivy (@muzu_mit_nazor) August 26, 2025
Pod příspěvkem se objevila i řada velmi ostrých vzkazů. Někteří se jen aktivistce vysmáli. Jiní zaútočili na Královou přímo.
„dobry den pane králová´ xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD.“
“dobry den pane králová”— serubito (@serubito_cz) August 26, 2025
xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD https://t.co/6ySiPPImYs
„Podrbej se na koulích a buď v klidu.“
Podrbej se na koulích a buď v klidu.— Tomas Mlhovina (@Mlhovina) August 26, 2025
autor: Jakub Makarovič