NKÚ: Dotace na obnovu místních komunikací, často neúčelné a s mizivým přínosem

Přesto na tuto obnovu poskytlo obcím ze státního rozpočtu od roku 2019 do února 2025 dotace ve výši 4,7 mld. Kč. Podpořilo tak celkem 2 150 projektů. Kontrola NKÚ na vzorku projektů ukázala, že podpora ve více než polovině případů měla minimální přínos pro řešení dopravní situace, zvýšení kvality života obyvatel či rozvoj obcí. S podporou ze státního rozpočtu byly obnoveny například slepé ulice, komunikace v okrajových částech obce s omezeným vjezdem apod. V některých případech ani nebyly odstraněny nedostatky, kterými komunikace před obnovou trpěla.
Ačkoliv jsou místní komunikace majetkem obcí, které mají povinnost o něj řádně pečovat a tuto péči financovat především z vlastních rozpočtů, řešily některé projekty i důsledky zanedbané údržby. MMR poskytovalo podporu i tehdy, kdy ji obce nezbytně nepotřebovaly a projekty by realizovaly i bez státní dotace. Sedm ze 14 kontrolovaných příjemců podpory uvedlo, že její přínos spočívá především v možnosti ušetřit vlastní prostředky na řešení důležitějších potřeb obce. „NKÚ na základě výsledků kontroly považuje poskytování podpory MMR obcím na obnovu místních komunikací za neúčelné vynakládání peněžních prostředků státu a doporučuje v ní nepokračovat,“ uvedl člen Kolegia NKÚ Jan Kinšt, který kontrolu vedl.
MMR nezajistilo, aby byla podpora dostatečně sladěna s reálnými rozvojovými potřebami obcí. Nehodnotilo, zda obnova konkrétních komunikací patří mezi prioritní oblasti rozvoje obce. Resort nestanovil, jakých výsledků má být podporou dosaženo. U celkem 14 obcí – příjemců podpory – zkontroloval NKÚ 20 projektů. V 12 případech zjistil, že byly obnoveny dopravně nevýznamné komunikace, jako jsou slepé ulice nebo komunikace s omezeným provozem či v okrajových částech obcí. Státní podpora tedy pomohla jen úzkému okruhu obyvatel dané ulice, avšak pro zlepšení dopravní situace v obci neměla téměř žádný nebo jen zanedbatelný význam. Dotaci ve výši 1,7 mil. Kč dostal například projekt, kde byl v žádosti zdůrazněn dopravní význam komunikace pro celou obec a projíždějící řidiče. NKÚ zjistil, že tato „dopravně významná komunikace“ je ve skutečnosti slepá ulice, která na svém konci brání v průjezdu aut výsuvným sloupkem. Opravou navíc nebyly vyřešeny popsané nedostatky – komunikace nebyla rozšířena, zpevněné krajnice ani chodníky nebyly vybudovány. Zlepšil se jen povrch silnice.
Kontrola zjistila, že MMR nenastavilo jasná pravidla pro čerpání podpory. Příjemci tak v řadě případů postupovali rozdílně, a to zejména při vykazování uznatelných nákladů, které mohly být z podpory státu spolufinancovány. Zatímco někteří příjemci z podpory hradili např. i náklady na sjezdy a vjezdy k rodinným domům, odvodnění, dopravní značení, inženýrské sítě apod., jiní příjemci tyto části projektů za způsobilé k podpoře nepovažovali a hradili je plně ze svých prostředků.
MMR soustavně nesleduje a nevyhodnocuje, jak byly peněžní prostředky vynakládány a zda bylo dosaženo předpokládaného přínosu. Ačkoliv v průběhu let 2019 až 2025 podpořilo přes dva tisíce projektů, veřejnosprávní kontrolu provedlo u čtyř. Resort nedisponuje úplnými informacemi o ukončených projektech, protože závěrečné vyhodnocení provádí s několikaletým zpožděním. „Ministerstvo není schopno vzhledem k množství jím administrovaných programů ověřovat účelnost prostředků vynaložených na tyto projekty. Pak je namístě otázka, proč vůbec takový dotační titul vyhlašuje a utrácí na něj peníze z již tak hluboce deficitního státního rozpočtu,“ doplnil Jan Kinšt.
U šesti projektů z dvaceti kontrola zjistila skutečnosti nasvědčující porušení rozpočtové kázně. „NKÚ v této souvislosti považuje za závažné, že neoprávněné použití prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu zjistil u téměř každého třetího kontrolovaného projektu. Přinejmenším v pěti případech mohlo tyto skutečnosti zjistit samo MMR z dokladů, které byly přiloženy k žádostem o proplacení dotace – přesto je nezjistilo. To potvrzuje závěr NKÚ o nefunkčnosti kontrolního systému MMR,“ uzavřel Jan Kinšt.
Poznámka:
* Konstatování je uvedeno v akčních plánech ke strategiím regionálního rozvoje ČR.
