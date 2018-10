NPÚ: Mezinárodní den archeologie přivítal malé stavitele i dospělé zájemce

V sobotu 20. října proběhl již pátý ročník Mezinárodního dne archeologie, do kterého se zapojilo i oddělení archeologie generálního ředitelství NPÚ. Zatímco na společné akci v Celetné 20 si archeologové připravili program pro děti, v sídle Národního památkového ústavu v Liliové 5 zájemce čekala prohlídka historických sklepů a komentovaná mini-expozice, zaměřená na novověké nálezy ze Zahrad pod Pražským hradem.

V Celetné ulici 20 si archeologové připravili program pro děti; zábavnou formou zde prezentovali některé stavební technologie a malí návštěvníci mohli ztvárnit svou představu archeologa při práci. Návštěvnost této akce byla podmíněna spoluprací několika institucí a stejně jako v minulých letech, i letos dorazilo více než tisíc lidí.

V sídle Národního památkového ústavu v Liliové 5 proběhla akce naopak poprvé. Hlavním lákadlem byla volná vstupenka do Zahrad pod Pražským hradem, prohlídka historických sklepů s výkladem a komentovaná mini-expozice zaměřená na novověké nálezy ze Zahrad pod Pražským hradem. Posterová výstava představila aktuální výzkumy jednotlivých archeologických pracovišť NPÚ. V Liliové ulici jsme přivítali přes stovku návštěvníků z řad vážnějších zájemců o památkovou péči a archeologii.

Příští rok bude pozornost zaměřena spíše na dospělé návštěvníky a do programu by měly přibýt přednášky v Liliové 5. Ty by měly probíhat už v týdnu před třetí sobotou v říjnu roku 2019.

autor: Tisková zpráva