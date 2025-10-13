Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
Agentura Reuters upozornila, že Trump novinářům na palubě Air Force One při letu do Izraele řekl, že s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským diskutoval o Zelenského žádosti o zbraně včetně Tomahawků. Spojené státy by podle Trumpa rakety neprodávaly přímo Ukrajině. Poskytovaly by je NATO, které je pak může nabídnout Ukrajincům.
„Ano, mohl bych mu (Putinovi) říct, že pokud válka neskončí, klidně to uděláme. … Možná ne, ale můžeme to udělat. … Chtějí (Rusové), aby Tomahawky mířily jejich směrem? Myslím, že ne,“ řekl Trump.
Jinými slovy, Trump je připraven předat Tomahawky Ukrajině, pokud Vladimir Putin nezačne vážně jednat o míru. „Tomahawk je neuvěřitelná zbraň, útočná zbraň,“ nechal se také slyšet Trump.
Podle televize Fox News Trump také zdůraznil, že vidí zásadní rozdíl mezi svou vládou a administrativou Joea Bidena, která Ukrajině dala 350 miliard dolarů. Podle Trumpa musejí Američané myslet navíc i na to, aby si ponechali dostatek zbraní na svou obranu.
Zelenskyj dříve prohlásil, že Ukrajina bude používat rakety Tomahawk pouze pro vojenské účely a nebude útočit na civilisty v Rusku, pokud jí je USA poskytnou.
„Nikdy jsme neútočili na jejich civilisty. To je velký rozdíl mezi Ukrajinou a Ruskem,“ řekl ukrajinský prezident v pořadu Sunday Briefing televize Fox News. „Proto, když mluvíme o raketách dlouhého doletu, mluvíme o jejich použití pouze proti vojenským cílům.“
Jenže z druhé strany zaznívá, že pokud někdo brzdí mír, je to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
autor: Miloš Polák