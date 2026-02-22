„Já bych tam poslal naše vojáky.“ Válečník Boris Johnson vylezl. A dostal

Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
Někdejší britský premiér Boris Johnson se nechal slyšet, že by bylo namístě poslat britské vojáky napomoci Ukrajincům. A že by se mělo jednat o „mírové pozemní síly“.
A expremiér Boris Johnson není jediným britským politikem, který má za to, že je třeba postavit se za bránící se Ukrajince mnohem důrazněji. „Chci být ministrem obrany, který nasadí britské jednotky na Ukrajinu – protože to bude znamenat, že tato válka konečně skončí,“ nechal se slyšet britský ministr obrany John Healey.
„Požaduji okamžité provedení tohoto moudrého rozhodnutí! Již zítra musí Spojené království vyhlásit válku Rusku a nasadit vojska na Ukrajinu. Těmto jednotkám by samozřejmě měl velet Boris Johnson a generálové by měli být jmenováni z řad všech válečných štváčů, kteří léta oslavovali smrt Ukrajinců a nazývali ji ‚hrdinstvím‘,“ doplnila k tomu Havryško na sociální síti X.
I demand the immediate implementation of this wise decision!— Marta Havryshko (@HavryshkoMarta) February 21, 2026
As early as tomorrow, UK must declare war on Russia and deploy troops to Ukraine.
Those troops should, of course, be led by Boris Johnson, and the generals should be appointed from among all the warmongers who have… pic.twitter.com/UZjWpvaQUF
David Kurten, konzervativní komentátor, se přidal.
„Boris Johnson vyzval k nasazení britských vojsk na Ukrajinu. Jestli tohle chce, ať ho vyzbrojí a pošlou na Donbas,“ napsal na sociální síti X.
Boris Johnson has called for British troops on the ground in Ukraine.— David Kurten (@davidkurten) February 22, 2026
If that is what he wants, kit him up and send him to the Donbas. pic.twitter.com/xjPDOZ8Umb
Galeotti si položil otázku, co by vlastně britští vojáci na Ukrajině přinesli dobrého? Podle analytika by v podstatě jen torpédovali probíhající mírové rozhovory.
„Co se stane, když/až někteří z nich zemřou? Budeme eskalovat situaci, a pokud ano, jak a čím?“ ptal se v této souvislosti Galeotti. Položil si také otázku, zda by vyslání vojáků na Ukrajinu spíše nerozhádalo Velkou Británii uvnitř? A nejen Velkou Británii. Galeotti uvažuje, že by se na tomto kroku mohl rozhádat celý Západ.
"No logical reason"... How about— Mark Galeotti (@MarkGaleotti) February 21, 2026
1. What actual good will they do, beyond probably torpedoing the talks?
2. What happens if/when some of them die? Are we going to escalate, and if so, how and with what?
3. Might this not weaken UK/western unity rather than strengthen it?
It's… https://t.co/ieAC20SfDS
Analytik Global Policy Institute George Szamuely doplnil, že pokud chce Boris Johnson posílat Brity na Ukrajinu, měl by jít příkladem a sám jako první stanout na frontové linii.
Wasn't this clown mumbling a little while ago about being ready to serve? I think his boots should be the first on the ground. https://t.co/Iw3m7D4UAg— George Szamuely (@GeorgeSzamuely) February 21, 2026
What does sending “peaceful” British ground troops to a country involved in a war mean?— Kanwal Sibal (@KanwalSibal) February 21, 2026
What is the need for “peaceful” troops when there is no peace on the ground?
How will these “peaceful” troops do “ peaceful” work.
If these “peaceful”’ seen as aiding the adversary are… https://t.co/BF4XPHI9kp
Moderátorka amerického pořadu The Late show Bev Turnerová se vyjádřila v podobném duchu. „Skvělý nápad, Borisi Johnsone. Sestavíme bojovou jednotku ze svých dětí. Ale až potom, co tam vy pošlete svoje děti,“ vzkázala britskému expremiérovi. A chtěla vědět, jak by se cítil, kdyby věděl, že jeho děti stojí jen kousek od Putinových zbraní.
Great idea @BorisJohnson— Bev Turner (@beverleyturner) February 21, 2026
We will line up our own fighting-age off-spring but only after you've sent yours: Milo, Cassia, Theodore and Lara.
How would you feel about them "keeping the peace" within striking distance of Putin?
Still so appealing?.... https://t.co/tVtHVIKgzw
