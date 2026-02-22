„Já bych tam poslal naše vojáky.“ Válečník Boris Johnson vylezl. A dostal

22.02.2026 17:10
autor: Miloš Polák

„Pošlete britské vojáky do války na Ukrajině,“ žádá britský expremiér Boris Johnson. A není sám. Ukrajinská historička Marta Havryško kroutí hlavou nad slovy zaznívajícími z Velké Británie. Už zazněla výzva, aby Boris Johnson dostal flintu a sám vyrazil bojovat na Donbas. Případně aby tam poslal své děti.

„Já bych tam poslal naše vojáky.“ Válečník Boris Johnson vylezl. A dostal
Foto: repro Youtube
Popisek: Bývalý britský premiér Boris Johnson

Historička Marta Havryško, která se dlouhodobě staví velmi kriticky vůči současné ukrajinské vládě prezidenta Volodymyra Zelenského, kroutí hlavou nad tím, co momentálně sleduje ve Velké Británii.

Někdejší britský premiér Boris Johnson se nechal slyšet, že by bylo namístě poslat britské vojáky napomoci Ukrajincům. A že by se mělo jednat o „mírové pozemní síly“.

A expremiér Boris Johnson není jediným britským politikem, který má za to, že je třeba postavit se za bránící se Ukrajince mnohem důrazněji. „Chci být ministrem obrany, který nasadí britské jednotky na Ukrajinu – protože to bude znamenat, že tato válka konečně skončí,“ nechal se slyšet britský ministr obrany John Healey.

„Požaduji okamžité provedení tohoto moudrého rozhodnutí! Již zítra musí Spojené království vyhlásit válku Rusku a nasadit vojska na Ukrajinu. Těmto jednotkám by samozřejmě měl velet Boris Johnson a generálové by měli být jmenováni z řad všech válečných štváčů, kteří léta oslavovali smrt Ukrajinců a nazývali ji ‚hrdinstvím‘,“ doplnila k tomu Havryško na sociální síti X.

David Kurten, konzervativní komentátor, se přidal.

„Boris Johnson vyzval k nasazení britských vojsk na Ukrajinu. Jestli tohle chce, ať ho vyzbrojí a pošlou na Donbas,“ napsal na sociální síti X.

Poznámku přidal také analytik Mark Galeotti. Tomu se zdá, že Boris Johnson si jen užívá situace, ve které může říkat takřka cokoli, co mu slina na jazyk přinese. Aniž by se příliš zamýšlel nad tím, jaký důsledek mohou jeho slova mít.

Galeotti si položil otázku, co by vlastně britští vojáci na Ukrajině přinesli dobrého? Podle analytika by v podstatě jen torpédovali probíhající mírové rozhovory.

„Co se stane, když/až někteří z nich zemřou? Budeme eskalovat situaci, a pokud ano, jak a čím?“ ptal se v této souvislosti Galeotti. Položil si také otázku, zda by vyslání vojáků na Ukrajinu spíše nerozhádalo Velkou Británii uvnitř? A nejen Velkou Británii. Galeotti uvažuje, že by se na tomto kroku mohl rozhádat celý Západ.

Analytik Global Policy Institute George Szamuely doplnil, že pokud chce Boris Johnson posílat Brity na Ukrajinu, měl by jít příkladem a sám jako první stanout na frontové linii.

Bývalý indický ministr zahraničí a někdejší indický velvyslanec v Turecku, Egyptě, Francii či v Rusku Kanwal Sibal prohlásil, že Johnson ničil jednání v Istanbulu, která probíhala v roce 2022, a podobně ničivě jedná teď, protože z pohledu indického exministra nedomýšlí, co by se mohlo stát. Mluví sice o tom, že britské jednotky by měly dohlížet především na dodržování míru v místě kontaktu ruských a ukrajinských sil, ale už nedodává, že v této oblasti mír nepanuje ani náhodou. A to je podle indického exministra ten základní problém.

Moderátorka amerického pořadu The Late show Bev Turnerová se vyjádřila v podobném duchu. „Skvělý nápad, Borisi Johnsone. Sestavíme bojovou jednotku ze svých dětí. Ale až potom, co tam vy pošlete svoje děti,“ vzkázala britskému expremiérovi. A chtěla vědět, jak by se cítil, kdyby věděl, že jeho děti stojí jen kousek od Putinových zbraní.

