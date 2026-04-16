Nadace ČEZ: Ovocná stromová alej propojí Velké a Malé Svatoňovice

16.04.2026 16:26 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Obec Velké Svatoňovice zahájila výsadbu nové ovocné aleje podél místní komunikace mezi Velkými a Malými Svatoňovicemi. Realizaci projektu, který má za cíl zpříjemnit veřejný prostor a podpořit bezpečný pohyb pěších a cyklistů, podpořila Nadace ČEZ ve výši 90?000 Kč.

Podél místní komunikace mezi Velkými a Malými Svatoňovicemi postupně vyroste alej třiceti ovocných stromů – švestek, jabloní a třešní, která promění dnes otevřený úsek cesty v příjemné a stinné místo. Stromy v budoucnu poskytnou vítaný stín, jemně oddělí silnici od okolní krajiny a zpříjemní cestu všem, kteří tudy chodí pěšky nebo projíždějí na kole. Nová výsadba přirozeně obohatí krajinný ráz, podpoří život hmyzu i ptactva a vrátí do okolí obce tradiční ovocný prvek, jehož plody budou moci lidé volně využít. Alej se tak stane nejen praktickým, ale i živým a přívětivým prvkem, který posílí vztah obyvatel ke krajině a podpoří každodenní pohyb v jejím okolí.

„Výsadba ovocné aleje je pro nás víc než jen estetický zásah do krajiny. Navazujeme tím na tradiční ovocnářský charakter regionu a zároveň vytváříme příjemnější a bezpečnější prostředí pro každodenní pohyb lidí mezi obcemi,“ říká Viktor Marek, starosta obce Velké Svatoňovice. „Velmi si vážíme podpory Nadace ČEZ, díky které můžeme tento projekt realizovat,“ doplňuje Viktor Marek.

Výsadba proběhne podél místní komunikace vedoucí mezi poli, kde dosud chyběl stín i krajinotvorné prvky. Samotnou výsadbu zajistí odborná firma zaměřená na arboristiku. Následná péče o stromy – zálivka, ochrana a údržba – bude dlouhodobě zajišťována obcí Velké Svatoňovice. Projekt přispěje ke zlepšení vztahu obyvatel k místu, podpoří zdravý pohyb v krajině a pomůže vytvořit příjemnější prostředí pro rekreaci i běžné každodenní cestování. Nová alej se tak stane přirozenou součástí krajiny i života místních obyvatel.

Grant Stromy

V Královéhradeckém kraji podpořila Nadace ČEZ v programu Stromy od roku 2011 celkem 62 projektů částkou téměř 6,4 milionů korun. V loňském roce dostalo grant 5 žadatelů a částka se vyšplhala na téměř 650 tisíc korun.

V Pardubickém kraji podpořila Nadace ČEZ v programu Stromy od roku 2011 celkem 43 projektů částkou téměř 4,5 milionů. V loňském roce grant dostalo 9 žádosti a částka na výsadbu dosáhla téměř 1 milionu korun.

V Kraji Vysočina to pak bylo od roku od roku 2011 dokonce 106 projektů s částkou téměř 9,8 milionu korun. V loňském roce stromy sázeli na 7 místech a celková částka se vyšplhala na téměř 841 tisíc korun.

Zájem o grant Stromy je stále veliký. Obce ale i neziskové organizace či zájmové spolky mohou získat až 150 000 korun na výsadbu zeleně. Přestože v přijatých žádostech stále převažují zejména projekty výsadby alejí a stromořadí, čím dál častěji se objevují i další nápady. Obce například obnovují bývalé nebo zakládají nové obecní sady, zastiňují venkovní sportovní areály či koupaliště, zakládají arboreta nebo ozeleňují náměstí okrasnými dřevinami. 

Nadace ČEZ je největší firemní nadací v České republice. Za posledních 20 let podpořila napříč regiony v průměru přes 750 projektů za více než 160 milionů korun ročně. Některá grantová řízení Nadace ČEZ jsou časově omezená a potřeba si tedy ohlídat termín podání žádosti. Granty Podpora regionů a Oranžové hřiště probíhají celoročně.

