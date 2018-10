Nadace ČEZ: Sobčice slavily 100 let republiky a zasadily javorovou alej ke sv. Linhartu

Polní cestu vedoucí do východočeské obce Sobčice zdobí čerstvě vysazené stromky nové javorové aleje. Místní občané si ji s finanční podporou Nadace ČEZ nadělili ke 100letému výročí založení republiky.

Sobotní odpoledne 27. října patřilo v obci Sobčice u Hradce Králové společné výsadbě javorové aleje. Kromě odborné firmy, která vyhloubila jámy a pro výsadbu připravila vše potřebné, se na polní cestě vedoucí k soše sv. Linharta mezi Sobčicemi a obcí Kabáty sešli i místní občané a členové sboru dobrovolných hasičů. Sobčice se tak o víkendu zařadily mezi desítky dalších obcí, kde se u příležitosti oslav založení republiky sázely nové stromy. Částkou 33 880 korun přispěla na výsadbu Nadace ČEZ v rámci svého grantového programu Stromy. „Polní cesty vedoucí do naší obce dosud vypadaly smutně, chyběla zde zeleň, která by navodila pocit pohody a klidu. Do akce jsme záměrně zapojili děti i dospělé s výzvou Zasaď si svůj strom,“ uvedla starostka Sobčic Petra Barešová.

Následnou péči o stromy zajistí zaměstnanci obce.

„S radostí pozoruji, jak si zástupci měst a obcí i občané uvědomují potřebu zeleně ve svém okolí. V Sobčicích se sice nesázely symbolické lípy, ale dříve plánované javory, přesto věřím, že společná výsadba přispěla ke sváteční atmosféře v obci v rámci oslav 100. Výročí od založení republiky,“ doplnila ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

autor: Tisková zpráva