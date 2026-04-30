Komínek (KSČM): Ukončeny přípravy vysokorychlostní tratě Poohří... kašlou na voliče, všichni

Jak poslanci a senátoři po volbách zapomínají na vlastní voliče…
Rozhodnutím vlády České republiky byly ukončeny přípravy vysokorychlostní tratě Poohří, která měla vést z Prahy do Loun a výrazně zrychlit vlakové spojení nejen do Loun, ale i do dalších měst v Ústeckém kraji – Mostu, Žatce nebo Chomutova.
Vláda argumentuje nedostatkem financí. To je do určité míry pochopitelné, zvlášť s ohledem na stav rozpočtu, který převzala. Nic ale nebránilo tomu projekt pouze odsunout a dál pokračovat alespoň v přípravách. Mohlo se pracovat s koridorem, řešit trasování, hledat kompromisy s obcemi a posouvat projekt kupředu pomalejším tempem. Místo toho přišlo úplné zastavení, které případný návrat do budoucna jen výrazně zkomplikuje.
Co ale zaráží nejvíc, je to ticho.
Zástupci obcí mlčí. Poslanci mlčí. U senátorů to bohužel nepřekvapí – ti mlčí dlouhodobě (zvlášť ten za Chomutov). A zarážející ticho je i z vedení Ústeckého kraje.
Co na to hejtman Richard Brabec (ANO) nebo radní pro dopravu Tomáš Rieger (ODS)? Zrovna ten si natáčí storíčka na IG k kde čemu! S teď je ticho. Právě oni by měli být slyšet jako první.
A Středočeský kraj?
Radní pro dopravu Petr Borecký svými kroky situaci dál zhoršuje. Není tajemstvím, že železnice není jeho prioritou. Místo modernizace spojení mezi Ústeckým a Středočeským krajem se máme už za pár let dočkat rušení vlaků mezi Žatcem a
Lužnou u Rakovníka. Ono je totiž vždy jednodušší něco zrušit, než to smysluplně rozvíjet.
Ústecký kraj není jen Ústí nad Labem.
Je pátým nejlidnatějším krajem v republice a zaslouží si víc. Není možné, aby města jako Chomutov, Most, Louny nebo Žatec byla dlouhodobě přehlížena centrální vládou v Praze.
O to smutnější je, že hnutí ANO má v Ústeckém kraji silnou podporu a přesto to vypadá, že na něj centrální vláda v Praze jednoduše zapomněla.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku