Komínek (KSČM): Ukončeny přípravy vysokorychlostní tratě Poohří... kašlou na voliče, všichni

30.04.2026 19:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vysokorychlostní trati Poohří.

Komínek (KSČM): Ukončeny přípravy vysokorychlostní tratě Poohří... kašlou na voliče, všichni
Foto: archiv
Popisek: Jaroslav Komínek

Jak poslanci a senátoři po volbách zapomínají na vlastní voliče…

Rozhodnutím vlády České republiky byly ukončeny přípravy vysokorychlostní tratě Poohří, která měla vést z Prahy do Loun a výrazně zrychlit vlakové spojení nejen do Loun, ale i do dalších měst v Ústeckém kraji – Mostu, Žatce nebo Chomutova.

Vláda argumentuje nedostatkem financí. To je do určité míry pochopitelné, zvlášť s ohledem na stav rozpočtu, který převzala. Nic ale nebránilo tomu projekt pouze odsunout a dál pokračovat alespoň v přípravách. Mohlo se pracovat s koridorem, řešit trasování, hledat kompromisy s obcemi a posouvat projekt kupředu pomalejším tempem. Místo toho přišlo úplné zastavení, které případný návrat do budoucna jen výrazně zkomplikuje.

Co ale zaráží nejvíc, je to ticho.

Zástupci obcí mlčí. Poslanci mlčí. U senátorů to bohužel nepřekvapí – ti mlčí dlouhodobě (zvlášť ten za Chomutov). A zarážející ticho je i z vedení Ústeckého kraje.

Co na to hejtman Richard Brabec (ANO) nebo radní pro dopravu Tomáš Rieger (ODS)? Zrovna ten si natáčí storíčka na IG k kde čemu! S teď je ticho. Právě oni by měli být slyšet jako první.

A Středočeský kraj?

Radní pro dopravu Petr Borecký svými kroky situaci dál zhoršuje. Není tajemstvím, že železnice není jeho prioritou. Místo modernizace spojení mezi Ústeckým a Středočeským krajem se máme už za pár let dočkat rušení vlaků mezi Žatcem a

Lužnou u Rakovníka. Ono je totiž vždy jednodušší něco zrušit, než to smysluplně rozvíjet.

Ústecký kraj není jen Ústí nad Labem.

Je pátým nejlidnatějším krajem v republice a zaslouží si víc. Není možné, aby města jako Chomutov, Most, Louny nebo Žatec byla dlouhodobě přehlížena centrální vládou v Praze.

O to smutnější je, že hnutí ANO má v Ústeckém kraji silnou podporu a přesto to vypadá, že na něj centrální vláda v Praze jednoduše zapomněla.

Jaroslav Komínek

  • KSČM
  • krajský zastupitel
