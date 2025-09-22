Nadace ČEZ: V letošních kolech grantu Stromy uspělo 132 projektů

V letošních dvou kolech podpořila Nadace ČEZ 132 projektů za více než 14 milionů korun. Nové stromy a keře tak krášlí ulice, parky, dětská hřiště, hřbitovy nebo okolí kapliček. Na výsadbu mohou žadatelé získat až 150 000 korun, sázení často probíhá jako společenské mezigenerační setkání.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Anketa
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Stovky hrušní, třešní, buků, habrů, jeřábů nebo třeba hlohů zakoření nově v českých obcích a městech díky letošnímu grantu Stromy. Nadace ČEZ podpořila v roce 2025 celkem 132 projektů za více než 14 milionů korun, díky čemuž se vysadí celkem 10 842 kusů dřevin. Grant klade důraz na výsadbu místních původních odrůd, díky čemuž se do obcí například vracejí staré odrůdy ovocných stromů.
„Přestože v přijatých žádostech stále převažují zejména projekty výsadby alejí a stromořadí, čím dál častěji se objevují i další nápady. Obce například obnovují bývalé nebo zakládají nové obecní sady, zastiňují venkovní sportovní areály, dětská hřiště, koupaliště či cyklostezky, zakládají arboreta, remízky nebo naučné stezky s poznáváním různých druhů stromů…Ta variabilita je opravdu široká a máme radost, že je o grant stále velký zájem,“ říká ředitelka nadace ČEZ Michaela Ziková.
V grantu Stromy Nadace ČEZ mohou obce ale i neziskové organizace či zájmové spolky získat až 150 000 korun. Od roku 2011 se díky grantu Stromy podařilo vysadit přes 148 223 dřevin, které v zastavěných oblastech pomáhají zlepšovat životní prostředí. Stromy fungují přirozeně jako protihluková a protiprašná bariéra, poskytují stín, čímž ochlazují své prostředí, nabízejí úkryt ptákům i hmyzu, působí uklidňujícím dojmem na psychiku člověka a obecně zlepšují kvalitu života ve svém bezprostředním okolí.
Více informací naleznete ZDE.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva