Náprstkovo muzeum: Indiáni a jejich minulé i současné tradice

27.12.2017 10:12

Oblíbené téma se vrací do Náprstkova muzea. To se připravuje na celkovou rekonstrukci, aby mohlo návštěvníky potěšit novými stálými expozicemi. Do té doby pořádá Národní muzem pro návštěvníky dočasné výstavy, které představují zajímavá témata a předměty z jeho bohatých sbírek.