Nemocnice České Budějovice: Traumatologové se sešli s lékaři okresních nemocnic jihočeského regionu

Po roce se opět sešli jihočeští traumatologové, aby řešili aktuální otázky úrazové chirurgie, moderní operační postupy nebo spolupráci se záchrannou službou. Setkání se uskutečnilo ve středu 17. října od 10.00 hodin v českobudějovickém Clarion Congress Hotelu. Vedle traumatologů na ně zavítali také plastičtí chirurgové, ortopedi, chirurgové, neurochirurgové a další.

Smyslem dnes už tradiční akce, na kterou se každoročně dostaví kolem dvou set lékařů, sester a záchranářů, je mimo jiné také obousměrná výměna zkušeností z praxe. „Úrazy jsou v naší zemi hlavní příčinou úmrtí obyvatel do čtyřiceti let a v celé populaci čtvrtou nejčastější příčinou smrti. Pokud chceme jejich následky co nejvíce zmírnit, musíme pracovat efektivně jak v terénu, tak posléze i na sále,“ uvádí primář Oddělení úrazové chirurgie a vedoucí lékař Traumacentra Nemocnice České Budějovice Pavel Kopačka.

Cílem akce je proto například lepší informovanost o tom, kdy je možné ponechat pacienty v péči jednotlivých okresních nemocnic a kdy je potřeba je neprodleně transportovat na lépe technicky vybavené pracoviště krajského traumacentra. „Naší snahou je informovat kolegy v terénu, jaké spektrum výkonů jsme schopni poskytovat. Záchranáře a lékaře v okresních nemocnicích chceme také seznámit s moderními trendy v traumatologii,“ dodává primář Kopačka.

Na programu bylo celkem 19 přednášek – například MUDr. Petr Polák mluvil o krytí kožních defektů v traumatologii, MUDr. Zdeněk Tříska o zlomeninách CMC skloubení a MUDr. Tomáš Votruba o replantaci.

Psali jsme: Nemocnice České Budějovice: Radiologické oddělení zahájilo provoz nového multidetektorového celotělového CT skeneru Nemocnice České Budějovice zveřejnila nové propagační video Nemocnice České Budějovice nabídne odborné poradenství a ukázky vybavení pro maminky Nemocnice České Budějovice: Jednička v oblasti lipomodelingu prsů Roger Khouri na Hluboké

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva