Nově na webu VHÚ: k výročí založení státu spouštíme PROJEKT 300 – 100 LET

14. 3. 2018 10:24

V letošním roce si připomínáme rovných 100 let od založení Československa, ale i další osmičková výročí: 1938, 1948, 1968. Vojenský historický ústav Praha připravil pro své webové stránky PROJEKT 300 – 100 LET, ve kterém vám představíme po následujících 300 dní významné osobnosti české vojenské historie uplynulého století, ale také některé sbírkové předměty z VHÚ a další události či fakta. Články patřící do rubriky PROJEKT 300 – 100 LET se budou objevovat vždy v levé části hlavní stránky. Na každý den je připraven nový článek.