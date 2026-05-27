Senátor Smoljak: Publicista, jehož světem jsou Parlamentní listy, v Radě ČRo

28.05.2026 8:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k volbě do Rady ČRo, kde Poslanecká sněmovna do ní zvolila publicistu Petra Žantovského a Senát do ní zvolil Jitku Adamčíkovou.

Foto: Repro ČRo Plus - Youtube kanál
Popisek: David Smoljak

Tohle je dokonalé.

Sněmovna zvolila do Rady ČRo publicistu, jehož světem jsou Parlamentní listy a další "alternativní média".

Senát zvolil ve stejný den do stejné instituce analytičku, která zpracovává mediální hodnotící zprávy pro OBSE.

Dvě komory, dva vesmíry.

David Smoljak

  • STAN
  • senátor
