Ombudsman: Bez hlášení hygieně se od ledna stavebníci při práci s azbestem neobejdou

„Azbest se stále nachází ve spoustě stavbách a stavební práce na budovách s jeho obsahem jsou z hlediska zdraví nejrizikovější. Dohled hygieny může přispět k většímu bezpečí pracovníků a všech lidí, kteří se nacházejí v okolí stavby,“ vysvětluje ombudsman Stanislav Křeček.
Všechny firmy musí hlásit provádění prací 30 dní předem. Hygiena si vyžádá přesný popis toho, jak budou firmy postupovat, a může určit další opatření. Kromě toho bude kontrolovat, zda zaměstnanci firmy prošli školením o práci s azbestem. Na základě toho poté vydá povolení.
Svépomocní stavebníci musí práce s azbestem nahlásit nejpozději tři dny před jejich zahájením. „Svépomocným stavebníkům hygiena povolení vydávat nebude, ale nahlášení je nutné. V případě, že provádění prací s azbestem neohlásí, riskují pokutu. Ta hrozí i firmám, pokud budou likvidovat azbest bez předem vydaného povolení hygieny,“ upozorňuje ombudsman.
Povolení od hygieny nenahrazuje povolení od stavebního úřadu. To je v některých případech také potřebné. Ombudsman doporučuje informovat se na stavebním úřadě, jestli povolení potřebujete, stejně tak na to, zda máte povinnost zajistit odborný dohled nad nakládáním s azbestem.
Chystáte se zbavit azbestu a tápete, jak postupovat správně? Nechte se provést naším srozumitelným letákem s aktuálně platnou úpravou ZDE.
Efektivní pro stavbu, nebezpečný při práci. Co je azbest?
Azbest je minerál, který se v minulém století začal široce používat nejen ve stavebnictví. Výhodou tohoto materiálu byla nehořlavost, odolnost vůči kyselinám, elektrická nevodivost, pevnost a ohebnost. Už více než 30 let se ale musí stavět bez azbestu. Zjistilo se, že může být pro člověka nebezpečný. Při práci s ním se do vzduchu uvolňují velice malá vlákna, která mohou proniknout hluboko do plic a vyvolat různá onemocnění, včetně rakoviny. Ne vždy je třeba se ho obávat. Pokud je azbestový materiál něčím zakrytý, nebo je jinak zajištěno, že se jeho vlákna nemohou uvolňovat do vzduchu, nemá nepříznivý vliv na zdraví. Uvolňování azbestových vláken hrozí až v souvislosti s jeho narušováním (lámáním, vrtáním).
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.