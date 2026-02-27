Vystrčil (PDS): Pokud se lidé mají domluvit, musí spolu mluvit

Pokud se lidé mají domluvit, musí spolu mluvit. A pokud jsou sousedy, tak tím spíše. Proto jsem přijel do Budapešti na setkání předsedů parlamentů Visegrádské skupiny. Jsem rád, že se maďarskému předsednictví podařilo tuto tradiční akci zorganizovat, ač se zpožděním několika měsíců, a tím blíže maďarským celostátním volbám.
Kvůli těm jsem však nepřijel. Jsem tu proto, abychom rozvíjeli naše vztahy, aby byly vzájemně prospěšné, konstruktivní. Zejména nastolené téma konkurenceschopnosti Evropy považuji za nosné a koneckonců i česká vláda premiéra Andreje Babiše je v této věci velmi aktivní.
K druhému nastolenému tématu demografie dodávám, že nás ubývá. V souvislosti s tím platí, že Ukrajina dnes pomáhá Evropské unii dvakrát. Poprvé tím, že bojuje proti Rusku a brání tím sebe a zároveň i naše bezpečí, a podruhé tím, že uprchlíci z Ukrajiny jsou významnou posilou našeho pracovního trhu a některá odvětví by bez nich obtížně fungovala.
Když zdůrazňuji potřebu komunikace mezi parlamenty, počítám také s účastí na dalších platformách, jako je například iniciativa Trojmoří, kam se chystám koncem března. A velmi důležitá jsou setkání předsedů parlamentů členských zemí EU, letos se tato jednání uskuteční v květnu v Kodani.
Miloš Vystrčil
