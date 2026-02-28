Izrael zaútočil na Írán

28.02.2026 7:49 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Izrael v sobotu ráno oznámil, že zahájil preventivní útok proti Íránu. Podle izraelského ministra obrany Jisraela Kace jde o akci zaměřenou na odstranění hrozeb pro bezpečnost Izraele. V Teheránu byly hlášeny výbuchy a stoupající sloupy kouře, přičemž íránská státní média potvrdila exploze v centru města.

Izrael zaútočil na Írán
Foto: X/Vivid.
Popisek: Izraelský útok na Írán

Írán v reakci uzavřel svůj vzdušný prostor a očekává se možná odveta v podobě raketových útoků na izraelské území. 

Anketa

Schvalujete útok USA a Izraele na Írán?

2%
98%
hlasovalo: 101 lidí

Útok přichází po měsících eskalujícího napětí mezi oběma zeměmi, které souvisí s íránským jaderným programem a s regionálními konflikty. Izraelská armáda aktivovala sirény po celé zemi a vyhlásila výjimečný stav, aby připravila obyvatelstvo na potenciální íránskou odvetu raketami a drony.

Podle některých zdrojů byla operace koordinována se Spojenými státy, což potvrzují američtí a izraelští představitelé. Americká armáda se podle nepotvrzených informací přímo podílela na úderech, což by mohlo vést k dalšímu rozšíření konfliktu. Íránská média hlásí, že útoky zasáhly oblasti včetně univerzitní čtvrti a centra Teheránu, v blízkosti kanceláří nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího. Bylo zasaženo několik míst v hlavním městě, přičemž íránské úřady zatím neposkytly podrobnosti o obětech nebo škodách. Íránský nejvyšší vůdce byl podle zpráv přesunut do bezpečí mimo Teherán. Írán uzavřel svůj vzdušný prostor a vyzval své spojence v regionu, aby se připravili na možnou eskalaci.

Íránci hlásí exploze a vyjadřují radost z možného oslabení režimu, zatímco izraelští občané se připravují na odvetu. Mezinárodní společenství vyzývá k deeskalaci, přičemž Spojené státy popírají přímou účast, ale potvrzují koordinaci s Izraelem. Tento útok může mít dalekosáhlé důsledky pro globální bezpečnost, včetně vlivu na ceny ropy a regionální stability. Podle analytiků by mohla následovat vlna odvetných akcí, které by zapojily další aktéry jako Hizballáh nebo Houthis. Situace se vyvíjí rychle a očekávají se další aktualizace z obou stran.

„Po vyhodnocení situace bylo stanoveno, že od soboty v 8:00 budou provedeny okamžité změny v pokynech Velitelství domácí fronty. V rámci změn bylo rozhodnuto o přechodu všech oblastí země z režimu plné aktivity na režim nezbytné aktivity. Pokyny zahrnují: zákaz vzdělávacích aktivit, shromáždění a pracovišť, s výjimkou nezbytných odvětví. Veřejnost je povinna dodržovat pokyny zveřejněné na oficiálních kanálech Velitelství domácí fronty. Úplné pokyny budou aktualizovány na Národním portálu pro nouzové situace a v aplikaci Home Front Command,“ uvádějí Izraelské obranné síly na X.

Izrael v sobotu ráno oznámil, že zahájil preventivní útok proti Íránu. Podle izraelského ministra obrany Jisraela Kace jde o akci zaměřenou na odstranění hrozeb pro bezpečnost Izraele. V Teheránu byly hlášeny výbuchy a stoupající sloupy kouře, přičemž íránská státní média potvrdila exploze v centru města.

 

Zdroje:

https://edition.cnn.com/2026/02/28/middleeast/israel-attack-iran-intl-hnk

https://www.reuters.com/world/middle-east/israel-has-launched-preventative-attack-against-iran-defence-minister-says-2026-02-28/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Írán , Izrael , napadení , USA , útok

Váš názor? (Hlasovalo 5 čtenářů)

Sledujete situaci na Blízkém východě?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Tomio Okamura byl položen dotaz

Je pravda, že na Slovensko létáte vládním speciálem?

Tvrdíte, jak se má šetřit, i na zahraničních cestách a jestli je pravda, že si pak sám lítáte na Slovensko vládním speciálem, nekážete náhodou vodu a sám nepijete víno?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Diskuse obsahuje 51 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Tak jsem zvědav, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskusePetr123 , 28.02.2026 8:54:37
zda budou všichni sportovci USA a Izraele vyřazeni ze všech mezinárodních turnajů. Zda jim bude zakázáno sportovat pod svou vlajkou, nebo se nebude moci hrát Izraelská a Americká hymna. Vždyť by to byla propagace militarismu a nevyprovokované agrese.

|  15 |  0

Další články z rubriky

USA chtějí konec režimu v Íránu. Trump: Už nebudeme trpět teror

9:22 USA chtějí konec režimu v Íránu. Trump: Už nebudeme trpět teror

Rozsáhlé vojenské údery proti Íránu mají být podle oficiálních prohlášení amerických i izraelských p…