Izrael zaútočil na Írán

Írán v reakci uzavřel svůj vzdušný prostor a očekává se možná odveta v podobě raketových útoků na izraelské území.
Útok přichází po měsících eskalujícího napětí mezi oběma zeměmi, které souvisí s íránským jaderným programem a s regionálními konflikty. Izraelská armáda aktivovala sirény po celé zemi a vyhlásila výjimečný stav, aby připravila obyvatelstvo na potenciální íránskou odvetu raketami a drony.
Podle některých zdrojů byla operace koordinována se Spojenými státy, což potvrzují američtí a izraelští představitelé. Americká armáda se podle nepotvrzených informací přímo podílela na úderech, což by mohlo vést k dalšímu rozšíření konfliktu. Íránská média hlásí, že útoky zasáhly oblasti včetně univerzitní čtvrti a centra Teheránu, v blízkosti kanceláří nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího. Bylo zasaženo několik míst v hlavním městě, přičemž íránské úřady zatím neposkytly podrobnosti o obětech nebo škodách. Íránský nejvyšší vůdce byl podle zpráv přesunut do bezpečí mimo Teherán. Írán uzavřel svůj vzdušný prostor a vyzval své spojence v regionu, aby se připravili na možnou eskalaci.
Íránci hlásí exploze a vyjadřují radost z možného oslabení režimu, zatímco izraelští občané se připravují na odvetu. Mezinárodní společenství vyzývá k deeskalaci, přičemž Spojené státy popírají přímou účast, ale potvrzují koordinaci s Izraelem. Tento útok může mít dalekosáhlé důsledky pro globální bezpečnost, včetně vlivu na ceny ropy a regionální stability. Podle analytiků by mohla následovat vlna odvetných akcí, které by zapojily další aktéry jako Hizballáh nebo Houthis. Situace se vyvíjí rychle a očekávají se další aktualizace z obou stran.
„Po vyhodnocení situace bylo stanoveno, že od soboty v 8:00 budou provedeny okamžité změny v pokynech Velitelství domácí fronty. V rámci změn bylo rozhodnuto o přechodu všech oblastí země z režimu plné aktivity na režim nezbytné aktivity. Pokyny zahrnují: zákaz vzdělávacích aktivit, shromáždění a pracovišť, s výjimkou nezbytných odvětví. Veřejnost je povinna dodržovat pokyny zveřejněné na oficiálních kanálech Velitelství domácí fronty. Úplné pokyny budou aktualizovány na Národním portálu pro nouzové situace a v aplikaci Home Front Command,“ uvádějí Izraelské obranné síly na X.
Izrael v sobotu ráno oznámil, že zahájil preventivní útok proti Íránu. Podle izraelského ministra obrany Jisraela Kace jde o akci zaměřenou na odstranění hrozeb pro bezpečnost Izraele. V Teheránu byly hlášeny výbuchy a stoupající sloupy kouře, přičemž íránská státní média potvrdila exploze v centru města.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.