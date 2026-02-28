Ministryně Schillerová: Dostupnou zdravotní péči hlídáme jako oko v hlavě

Vážení přátelé, kdo v naší zemi sáhne na veřejné zdravotnictví, nezaslouží si už nikdy důvěru voličů. Dostupnou zdravotní péči si hlídáme jako oko v hlavě. Nejde jen o peníze. Pro nás Čechy je morálně nepřijatelné, aby si z našich tělesných útrap někdo dělal obchodní příležitost.
Možná ani nevíte, jak velký útok na zdravotnictví se vám podařilo odvrátit ve volbách loni na podzim. Tehdejší ministr Válek za TOP 09 čtyři roky po sobě nechal krvácet zdravotní pojišťovny, až je dostal na hranici kolapsu. Ten stejný pán v únoru 2025 hrdě prohlásil do novin: „Připlácení za péči u lékaře prosadím.“ O sedm měsíců později jste mu dali padáka.
Kdo by si vůbec mohl přát kolaps veřejné zdravotní péče? No přeci ten, kdo má v plánu ji rozprodat. „Stát to nezvládá, musíme to zprivatizovat!“ Tuhle větu zavedla ODS od prvních dní své existence a postupně se ji naučily i ostatní strany. Pod touto záminkou přišel český stát o doly, hutě, lázně, vodovody, plynárny i aerolinky. Na řadu přišly nemocnice.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
Přivést na buben a prodat. Tohle zlaté pravidlo politického podnikání jsme v případě zdravotnictví zatrhli na poslední chvíli. Alespoň na celostátní úrovni. V krajích, kde se u moci udrželi politici pětikoalice, to už takové vítězství není.
V Jihomoravském kraji teď na veřejné zdravotnictví sahá hejtman Jan Grolich za lidovce. Společně se zastupiteli za ODS, TOP 09 a STAN si odhlasoval, že změní devět krajských nemocnic na akciovky, které bude vlastnit Jihomoravská zdravotní, a.s. Kdopak že je ředitelem této společnosti? Čirou náhodou to je paní Vladimíra Danihelková z ODS, dlouholetá partnerka Jiřího Crhy, taktéž za ODS, který je 1. náměstkem hejtmana Grolicha. Aby toho nebylo málo, paní Danihelková zároveň řídí městskou nemocnici v Blansku, kde je starostou právě její partner pan Crha.
Z nemocnic, které mají garantovat dostupnou péči ve Znojmě, Kyjově, Břeclavi, Hodoníně, Vyškově, Tišnově, Ivančicích, Letovicích a Hustopečích, se najednou staly obchodní společnosti. Jejich akcie sice vlastní kraj, ale teď už bude možné je kdykoli prodat. Stačí pár politiků, kterým na lidech nezáleží.
Pan Grolich použil osvědčené noty z devadesátek. Prý není řízení krajských nemocnic efektivní. A kdo za to může, pane hejtmane? „Přechod na obchodní společnosti není řešení,“ řekla mu naprosto jasně zástupkyně odborů paní Jana Procházková. „Snažili jsme se panu hejtmanovi opakovaně sdělit, že nemocnice jsou podfinancované, že mají málo peněz na péči, že ty nemocnice nejsou schopny přežívat bez dotací kraje, ale to nikdo slyšet nechce.“
Paní Procházková tak pojmenovala to, s čím tady v České republice bojujeme už třicet let. Některé věci prostě musí fungovat pro lidi, i když je potřeba na ně přispívat ze společné kasy. Nemohou být z principu ziskové prostě proto, že člověk není jen klient, ale je také ten, komu stát pomáhá. Třeba v nemocnici.
Osobně jsem přijela na jižní Moravu podpořit dva tisíce zaměstnanců, kteří se proti plíživé privatizaci bouřili. „Zdraví není byznys.“ „Hejtmane, tak takhle ne!“ Trika s těmito nápisy jsme si oblékli i my za ANO.
Nikdy nedopustíme privatizaci státních nemocnic a použijeme všechny páky, aby nedošlo k privatizaci ani těch zbývajících krajských. To Vám slibuji.
Hezký víkend Vám všem.
