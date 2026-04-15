Ombudsman: Tyto chyby v přehledu o příjmech a výdajích můžou vyjít podnikatele draho

16.04.2026 7:33 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Nejpozději měsíc po podání daňového přiznání mají osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) povinnost podat přehled o příjmech a výdajích České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ). Jakých chyb se nedopustit při vyplňování přehledu? Kdy se mohou nepřesnosti prodražit? Přinášíme souhrn nejčastějších omylů, se kterými jsme se setkali v loňském roce.

Ombudsman: Tyto chyby v přehledu o příjmech a výdajích můžou vyjít podnikatele draho
OSVČ s vedlejší samostatnou činností by měly při vyplňování přehledu postupovat pečlivě. I malá chyba může vést k doplatku na důchodové pojištění a k penále. Jedna z nejčastějších nepřesností vzniká, když podnikatel omylem označí svou činnost jako hlavní, přestože podniká při zaměstnání a splňuje tak podmínky pro výkon podnikatelské činnosti jako vedlejší.

ČSSZ za podnikatele chybu neopraví

Ale ani správným označením činnosti riziko chyby nekončí. Pokud podnikatel správně označí svojí činnost jako vedlejší, ale zároveň se v přehledu přihlásí k účasti na důchodovém pojištění, nastaví si tím povinnost platit pojistné, i když by ho platit nemusel.

Rozhodující je vždy to, co OSVČ v přehledu uvede. ČSSZ nezkoumá, zda šlo o omyl. Vychází z vyplněných údajů. Pokud podnikatel vykáže činnost tak, že vstoupí do systému pojištění, musí hradit pojistné i případné doplatky a penále.

Není cesty zpět: Opravit můžete pouze výši příjmů a výdajů

Chyby, které jsme popsali výše, už není možné zpětně napravit. Opravný přehled slouží pouze k úpravě výše příjmů či výdajů. Nejde v něm přepsat, zda šlo o hlavní nebo vedlejší činnost, nebo zda se OSVČ k pojištění přihlásila. Argument, že šlo jen o přehlédnutí nebo nepochopení formuláře, přitom nehraje roli.

Vyplňování přehledu není jen formální povinnost. U vedlejší činnosti je potřeba věnovat pozornost nejen správnému označení jejího charakteru, ale i tomu, zda a za jakých okolností se OSVČ k důchodovému pojištění hlásí. Jedině tak se jde vyhnout situaci, kdy si podnikatel zbytečně vytvoří povinnost, kterou pro dané období už nepůjde zrušit.

Ing. Patrik Nacher byl položen dotaz

Úhrada dálniční známky.

Při úhradě dálniční známky je významně znevýhodněna platba z účtu na účet tím, že platba trvá 4 dny a naopak platba kartou je provedena okamžitě. Řadu řidičů toto přinutí k platbě kartou. Platba kartou je však bankou zpoplatněna a stát přichází o nemalé peníze, nešlo by s tím něco udělat? Vždyť přev...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

