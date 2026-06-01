Dostál (Stačilo!): Hospodářským centrem světa bude Čína

Šanghaj, Čína. Obchod, průmysl, inovace, ale také prostor pro naše investory a exportéry zboží a služeb pro stamilionový čínský spotřebitelský trh. Asie obecně a Čína konkrétně bude ve 21.století hospodářským centrem světa.
Já mám za sebou s mými kolegy z europarlamentu šestidenní maraton přednášek na nejlepších univerzitách v Pekingu a v Šanghaji (Peking, Tsinghua, Renmin, Fudan), sérii podcastů a rozhovorů pro média s milionovými sledovanostmi, a schůzek s obchodními komorami a politiky. Vše na jedno téma: Spolupráce místo rivality. Nechat se vyřadit z tohoto trhu by bylo pro naši zemi i pro EU mimořádnou chybou - a bohužel právě tuto chybu vedení EU, neschopné ekonomické diplomacie, právě dělá. Naše nová vláda je naštěstí o dost rozumnější, snaží se opravit škody způsobené Fialovou vládou, a do jisté míry se to daří.
Češi maji v Číně otevřeno - máme zde skvělou pověst ještě z časů Československa, které nikdy nebylo koloniální zemí, naopak poskytovalo pomoc rozvojovým zemím a dnes, když tyto země rozvoje dosáhly, na to můžeme navázat. Stačí, aby nám to hloupí lidé nekazili...
Čína, nejsilnější průmyslová země současného světa (sorry, ale USA už neumí vyrábět a i v technologiích jsou "druzí") je řízena hádejte kým? Komunisty. Můžete s tím nesouhlasit, můžete proti tomu protestovat, ale to je vše, co s tím můžete dělat:) A je to logické - bohatství vzniká z práce a inovací, ne z finanční spekulace a vedení válek. A stojí za studium, zda právě čínští komunisté trefili ten správný mix úspěšného státního plánování a volného trhu, bez kterého ekonomika prosperovat nemůže, ale který je současně "špatný pán". I na tom dlouhodobě pracujeme.
A ještě jedna důležitá věc: Motivace pracovat. Ta zde je, možná proto, že Číňané budují pro sebe, ne na cizí, a dlouhodobě vidí výsledky - z válkou zničené, zaostalé, kolonialisty vykořisťované země se za několik desetiletí podařilo vytvořit něco, před čím musela smeknout i pyšná výprava Trumpa a jeho top byznysmenů.
Nyní míříme do Hangzhou, dalšího technologického centra, na další sérii jednání, v sobotu večer a v neděli dopoledne jsme měli jedinou volnější chvíli, ale tak to má být - Číňané taky work-life balance neřeší:) Já se jen tímto omlouvám za sníženou frekvenci příspěvků zde, i Aby bylo jasno jsem vysílal trochu nouzově ve tři ráno, vzhledem k časovému posunu. Po návratu se můžete v Eurodžungli těšit na podrobný report.
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
