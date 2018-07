Pardubický kraj: Hradní slavnosti přilákaly na Rychmburk mnoho diváků

Spolu s radním Pardubického kraje Pavlem Šotolou vysvětlili, jak probíhá transformace těchto sociálních služeb a začleňování klientů do komunitního bydlení, které nemá ústavní charakter. Díky tomu se i prostory samotného hradu do několika let uvolní pro jiné využití.

„Bohatý program opět přivedl na Rychmburk mnoho zájemců, zejména rodin s dětmi. Jsem rád, že se nám daří i takto odstraňovat to stigma, které často mají duševně nemocní lidé,“ řekl Pavel Šotola, radní pro sociální péči a neziskový sektor Pardubického kraje. Nejprve vystoupila historická hudební skupina Grál, jejich hudba se krásně nesla celým nádvořím hradu Rychmburk. Poté diváky pobavil místní divadelní spolek Heyduk, který sehrál pohádku „Strach má velké oči“. Kejklíř Lukáš ukázal své umění, zapojil přihlížející malé diváky do svého programu a na závěr jim i zapůjčil své rekvizity, takže si to mohly vyzkoušet. Během odpoledne mohli návštěvníci zhlédnout ukázky práce se dřevem, zakoupit si dřevěné, či kovové výrobky ze stánků, navštívit hradní sklepení, zahrady, či věž, kde probíhaly komentované prohlídky. Děti vyzkoušely dobový dřevěný kolotoč, zastřílely si s lukem na připravený dřevěný hrad. V tvořivé dílně si mohly vyzkoušet malování horkým voskem nebo navlékání korálků. Malým návštěvníkům se také zalíbilo malování na obličej a díky tomu se brzy se po nádvoří objevovala různá zvířátka, piráti, princezny anebo víly. Nechybělo ani bohaté občerstvení, všem přišla k chuti předuzená kýta a cukrová vata a také prodejní stánek s výrobky klientů museli organizátoři neustále doplňovat. Tradice bude jistě pokračovat i příští rok.

Psali jsme: Pardubický kraj: Při modernizaci Domu hudby dojde i na technologické rozvody Pardubický kraj: Winternitzovy mlýny dostávají jasnější podobu Pardubický kraj: Provoz centrálního příjmu by dopravu v ulici Kovářů neměl téměř zatížit Pardubický kraj: Přístup do školy bude bezbariérový a nebude do ní zatékat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: komerční tisková zpráva