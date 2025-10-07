Pavel Buráň vkládá část majetku do svěřenského fondu Valores

Majitel skupiny, podnikatel Pavel Buráň, převádí akcie společnosti AUTO UH Group do svěřenského fondu Valores, aby dále posílil dlouhodobou stabilitu skupiny a zajistil plynulý chod firem s více než 700 zaměstnanci i v budoucnosti, bez ohledu např. na věk a zdraví Pavla Buráně.
Pavel Buráň nebude nadále v roli předsedy představenstva či jednatele dceřiných společností. Výkonná agenda přechází plně na statutární orgány jednotlivých společností, výkonné ředitele a prokuristy, kteří budou jednotlivé společnosti řídit samostatně. Tím odpadá potřeba autorizovat každodenní operativu na úrovni majitele. Podnikatel Pavel Buráň se přesouvá do role zakladatele a strategického rádce skupiny se zaměřením na strategii, aktivní vyhledávání nových akvizic, zajištění vnitřních synergií ve skupině, a tím pádem i zlepšování procesů ve vztahu k zákazníkům, stejně jako vyhledávání nových obchodních příležitostí.
„Skupina AUTO UH vyrostla v největšího prodejce aut na Moravě. Tomu musí odpovídat i její vlastnická a řídicí architektura. Navíc nikdo z nás nemládne, a i já musím přemýšlet o dlouhodobé a odosobněné budoucnosti velké skupiny firem, jejich zaměstnanců a zákazníků. Svěřenský fond Valores dává jistotu kontinuity. Já osobně budu mít více prostoru soustředit se na případné další akvizice a dlouhodobé vyhlídky celé skupiny, stejně jako třeba na nové klienty,“ uvedl podnikatel Pavel Buráň s tím, že na tyto aktivity mu doposud nezbýval čas.
Všechny smlouvy, služby, garance i kontaktní místa zůstávají stejné. Změna vlastnického uspořádání je transparentní a neovlivňuje každodenní spolupráci s obchodními i dalšími partnery. Naopak, Pavel Buráň plánuje trávit více času v showroomech jednotlivých dceřiných společností AUTO UH Group po celé Moravě a být tak blíž zákazníkům, a třeba se i podělit s nimi o své doporučení při výběru vozu z portfolia téměř 20 značek, které skupina zastupuje.
Název fondu Valores není náhodný, neboť odkazuje na „hodnoty“. Ty podle Pavla Buráně v českém veřejném prostoru v posledních letech dostávají „na frak“ a jejich eroze se promítá obecně do mnoha věcí veřejných. Vytvoření fondu je proto i hodnotovým vyjádřením, že dlouhodobá udržitelnost podnikání se opírá o jasná pravidla, předvídatelnost a integritu.
Svěřenský fond Valores je zapsán v evidenci svěřenských fondů vedené Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. SF 3361, s účelem soukromým a hlavním posláním správy akcií společnosti AUTO UH Group a.s. a výkonu akcionářských práv ve skupině. Svěřenským správcem, jenž jedná samostatně, je Mgr. Michal Šafář.
