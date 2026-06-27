Plzeňský kraj: Na Hadačce se potkaly krávy

27.06.2026 16:18 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Více než půlstoletí stará tradice pokračovala na Hadačce u Kralovic. Návštěvníci 51. ročníku Zemědělské výstavy si prohlédli polní pokusy, hospodářská zvířata i nejnovější zemědělskou techniku. Akce opět spojila zemědělce, odborníky, firmy i veřejnost.

Plzeňský kraj: Na Hadačce se potkaly krávy
Foto: plzensky-kraj.cz
Popisek: Plzeňský kraj - logo

Na pozemcích kolem Hadačky u Kralovic se 25. června uskutečnil 51. ročník Zemědělské výstavy. Tradiční akce nabídla přehlídku polních pokusů, chovatelský den, prezentaci zemědělské techniky, ukázky nových technologií využívaných v současném zemědělství, dřevorubeckou show Eurojack, agility i tombolu.

„Zatímco v minulosti byla hlavní pozornost soustředěna především na výkon zemědělských strojů, současné zemědělství využívá stále více digitální technologie a principy precizního hospodaření. Je to trend, na který se chceme také zaměřit, “ uvedl ředitel a předseda představenstva Kralovické zemědělské a.s. Tomáš Pokorný. Významnou součástí programu byl tradičně chovatelský den. Návštěvníci si prohlédli hospodářská zvířata a seznámili se s prací chovatelů i současnou živočišnou výrobou. Výstava přilákala odborníky z praxe, zástupce zemědělských podniků, škol i veřejnosti. K vidění byly desítky expozic firem zaměřených na zemědělskou výrobu, techniku, služby nebo nové postupy v rostlinné a živočišné výrobě.

„Zdejší výstava potvrzuje, že zemědělství v Plzeňském kraji patří mezi silná odvětví. Je místem, kde se potkávají zemědělci, výzkumníci, školy i firmy a kde je vidět, jak se nové poznatky dostávají do praxe. Právě to je pro budoucnost českého zemědělství důležité,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast regionálního rozvoje Petr Vanka.

Akci navštívil také náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pavel Čížek. „Zemědělství dnes čelí projevům postupné klimatické změny, extremizaci počasí. Letošní sucho ukazuje nutnost pěstovat nové odrůdy i druhy plodin, využívat směsky a meziplodiny. Právě takovéto akce dávají prostor ukázat řešení využitelná v praxi,“ řekl náměstek.

Výstava patří mezi nejvýznamnější zemědělské události v regionu a její tradice přesahuje půl století. Každoročně vytváří prostor pro setkávání lidí, kteří se podílejí na výrobě potravin, péči o krajinu i rozvoji venkova.

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kraj Plzeňský , TZ

Ing. Kateřina Konečná byl položen dotaz

Rusko

Váš straník Štefec tvrdí, že díky válce na Ukrajině vypilovává Rusko svou válečnou politiku (on jí teda nazývá obranou), a že Evropa jen rozdmýchává válku a může se stát, že na to doplatíme válkou. Ale kde jako strana, protože to, co tvrdí on, tvrdíte všichni berete jistotu, že když teď Rusko vyhraj...

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