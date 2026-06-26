Když se ozve prezident, soud spěchá? Politici odpověděli čtenáři PL

26.06.2026 21:40 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Z PROFILŮ Rychlost, s jakou Ústavní soud rozhodl o předběžném opatření ve sporu kolem prezidentovy cesty na summit NATO, vzbudila zájem i mezi čtenáři ParlamentníchListů.cz. Jeden z nich se obrátil na politiky s dotazem, zda je podle nich běžné, že se v takové věci rozhodne během dvou dnů, zatímco jiné případy se táhnou roky. Odpověděli mu hned tři politici, kteří se shodli v kritice postupu Ústavního soudu.

Když se ozve prezident, soud spěchá? Politici odpověděli čtenáři PL
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ústavní soud

Ústavní soud do sporu mezi Hradem a vládou zasáhl předběžným opatřením. Vládě uložil, aby nebránila účasti prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře a aby jeho cestu umožnila do doby, než soud rozhodne o samotné kompetenční žalobě. Soud přitom zdůraznil, že tím zatím nerozhoduje o jádru sporu, ale pouze dočasně upravuje situaci.

Čtenáři ParlamentníchListů.cz se o kauzu také živě zajímají. Jeden z nich v dotazu upozornil právě na rychlost rozhodnutí a ptal se, jak je možné, že když se na soud obrátí prezident, je podle něj rozhodnuto během dvou dnů, zatímco u „obyčejných smrtelníků“ se spory často vlečou roky.

„To mi nepřijde vůbec spravedlivé. Jak se říká, když nejde o život, o nic nejde. Je snad nějaký summit životně důležitý? Nebo tak zásadní pro demokratické fungování státu?“ ptal se čtenář. Zároveň namítal, že podmínky a postup soudů by měly platit pro všechny stejně, a pozastavil se i nad tím, zda se k návrhu před vydáním opatření vyjádřila protistrana, tedy vláda.

Na dotaz čtenáře reagovalo hned několik politiků na svých profilech na ParlamentníchListech.cz. Mezi nimi byla i vládní poslankyně a bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká (za Motoristy), která s kritikou rychlého postupu Ústavního soudu souhlasila.

„Děkuji za dotaz, souhlasím s Vámi, rychlost rozhodnutí je zarážející a jistě neodpovídá závažnosti předmětu rozhodování, byť se jedná o předběžné opatření,“ odpověděla Renata Vesecká.

JUDr. Renata Vesecká

  • AUTO
  • poslankyně
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Stejný dotaz zodpověděl také senátor Michael Canov (SLK). Ten připomněl odlišné stanovisko části Ústavního soudu a uvedl, že s ním souhlasí.

„De iure to možné je. Nicméně já osobně souhlasím se dvěma disentujícími soudci, že předběžné opatření vůbec nemělo být vydáno,“ napsal Michael Canov.

Ing. Michael Canov

  • SLK
  • senátor
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Do třetice se k dotazu čtenáře vyjádřila senátorka a prezidentka Unie rodinných advokátů Daniela Kovářová. Ta uvedla, že se ztotožňuje s odlišným stanoviskem dvou ústavních soudců, kteří s vydáním předběžného opatření nesouhlasili.

„Podobně jako dva členové Ústavního soudu, kteří vydali nesouhlasné stanovisko k předběžnému opatření, pro rozhodnutí Ústavního soudu nehlasovali, jsem i já přesvědčena, že institut předběžného opatření je naprosto mimořádný a používá se pouze tam, kde je nutno odvrátit nevratné změny, kroky či zásah do pokojného stavu,“ uvedla politička.

JUDr. Daniela Kovářová

  • senátorka
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Podle Kovářové však spor o složení prezidentské delegace tyto podmínky nesplňuje.

„Tento případ tyto podmínky naprosto nesplňuje. Složení delegace není nevratným zásahem a samo toto předběžné opatření naopak zásahem do pokojného stavu je, protože nařizuje vládě konat naprosté logistické, organizační a technické podrobnosti, které nijak nesouvisejí s ústavním pořádkem.“

Závěrem upozornila i na možné dopady takového postupu na důvěru v nestrannost soudu.

„Předběžné opatření Ústavního soudu má tak vlastně opačný dopad, než jaký obecně institut předběžného opatření má sledovat. Tato zvláštní koordinace kroků podavatele žaloby a podavatele žaloby nebudí zrovna dojem nezávislosti a objektivity,“ uzavřela Kovářová.

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