Když se ozve prezident, soud spěchá? Politici odpověděli čtenáři PL

Ústavní soud do sporu mezi Hradem a vládou zasáhl předběžným opatřením. Vládě uložil, aby nebránila účasti prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře a aby jeho cestu umožnila do doby, než soud rozhodne o samotné kompetenční žalobě. Soud přitom zdůraznil, že tím zatím nerozhoduje o jádru sporu, ale pouze dočasně upravuje situaci.
Čtenáři ParlamentníchListů.cz se o kauzu také živě zajímají. Jeden z nich v dotazu upozornil právě na rychlost rozhodnutí a ptal se, jak je možné, že když se na soud obrátí prezident, je podle něj rozhodnuto během dvou dnů, zatímco u „obyčejných smrtelníků“ se spory často vlečou roky.
„To mi nepřijde vůbec spravedlivé. Jak se říká, když nejde o život, o nic nejde. Je snad nějaký summit životně důležitý? Nebo tak zásadní pro demokratické fungování státu?“ ptal se čtenář. Zároveň namítal, že podmínky a postup soudů by měly platit pro všechny stejně, a pozastavil se i nad tím, zda se k návrhu před vydáním opatření vyjádřila protistrana, tedy vláda.
Na dotaz čtenáře reagovalo hned několik politiků na svých profilech na ParlamentníchListech.cz. Mezi nimi byla i vládní poslankyně a bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká (za Motoristy), která s kritikou rychlého postupu Ústavního soudu souhlasila.
„Děkuji za dotaz, souhlasím s Vámi, rychlost rozhodnutí je zarážející a jistě neodpovídá závažnosti předmětu rozhodování, byť se jedná o předběžné opatření,“ odpověděla Renata Vesecká.
Stejný dotaz zodpověděl také senátor Michael Canov (SLK). Ten připomněl odlišné stanovisko části Ústavního soudu a uvedl, že s ním souhlasí.
„De iure to možné je. Nicméně já osobně souhlasím se dvěma disentujícími soudci, že předběžné opatření vůbec nemělo být vydáno,“ napsal Michael Canov.
Do třetice se k dotazu čtenáře vyjádřila senátorka a prezidentka Unie rodinných advokátů Daniela Kovářová. Ta uvedla, že se ztotožňuje s odlišným stanoviskem dvou ústavních soudců, kteří s vydáním předběžného opatření nesouhlasili.
„Podobně jako dva členové Ústavního soudu, kteří vydali nesouhlasné stanovisko k předběžnému opatření, pro rozhodnutí Ústavního soudu nehlasovali, jsem i já přesvědčena, že institut předběžného opatření je naprosto mimořádný a používá se pouze tam, kde je nutno odvrátit nevratné změny, kroky či zásah do pokojného stavu,“ uvedla politička.
Podle Kovářové však spor o složení prezidentské delegace tyto podmínky nesplňuje.
„Tento případ tyto podmínky naprosto nesplňuje. Složení delegace není nevratným zásahem a samo toto předběžné opatření naopak zásahem do pokojného stavu je, protože nařizuje vládě konat naprosté logistické, organizační a technické podrobnosti, které nijak nesouvisejí s ústavním pořádkem.“
Závěrem upozornila i na možné dopady takového postupu na důvěru v nestrannost soudu.
„Předběžné opatření Ústavního soudu má tak vlastně opačný dopad, než jaký obecně institut předběžného opatření má sledovat. Tato zvláštní koordinace kroků podavatele žaloby a podavatele žaloby nebudí zrovna dojem nezávislosti a objektivity,“ uzavřela Kovářová.
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