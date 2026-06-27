Němcová (SPD): Dětské domovy volají po změně

Článek byl převzat z Profilu Ing. Irena Němcová - Dětské domovy volají po změně. Současný systém je dlouhodobě neudržitelný
V posledních týdnech se společně s kolegou Tomášem Doležalem intenzivně věnujeme problematice dětských domovů. Navštívili jsme již několik těchto zařízení v různých regionech České republiky a vedli řadu otevřených diskusí s jejich řediteli. Přestože se jedná o různé typy dětských domovů, potýkají se se stejnými nebo velmi podobnými problémy.
Nejčastěji zaznívá téma nedostatečného a problematického financování pedagogických pracovníků. Ředitelé domovů upozorňují, že letošní nastavení financování přineslo mnoha zařízením významné výpadky prostředků určených na platy. V jednom z navštívených dětských domovů například chybí na mzdy pedagogických pracovníků momentálně bezmála dva miliony korun! Podobná situace však není žádnou výjimkou. Podle informací z terénu se jedná o problém, který se dotýká většiny těchto zařízení napříč republikou.
Právě pedagogičtí pracovníci - vesměs speciální pedagogové - přitom tvoří páteř celého systému. Jejich práce bývá často vnímána velmi zjednodušeně, realita je ale mnohem náročnější než si laik dokáže představit. Tito lidé zajišťují nepřetržitou péči o děti 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Pracují s dětmi různého věku, s odlišnými životními příběhy, se zdravotními omezeními i psychickými obtížemi. Pomáhají jim se vzděláváním, zajišťují běžný chod rodinných skupin, spolupracují s lékaři, školami i dalšími odborníky a často nahrazují dětem stabilní rodinné zázemí.
Z našich návštěv je zřejmé, že problém dětských domovů není pouze ve financování. Ředitelé opakovaně upozorňují také na nedostatek kvalifikovaných pracovníků, na stále složitější nábor nových zaměstnanců, na vysokou administrativní zátěž, na rostoucí počet dětí s psychickými obtížemi, na nedostatečnou dostupnost odborné psychologické a psychiatrické péče či na nedostatečné kompetence ředitelů. Velkým tématem je také příprava mladých lidí na samostatný život po odchodu z dětského domova nebo celkové směřování systému institucionální péče o ohrožené a opuštěné děti v České republice.
Právě proto jsme se rozhodli uspořádat k tomuto tématu na podzim odborný seminář v Poslanecké sněmovně. Chceme vytvořit prostor pro otevřenou diskusi mezi lidmi z praxe, zástupci ministerstev, krajů, obcí, odborných institucí a dalších organizací, které se péčí o děti v dětských domovech a dalších pobytových zařízeních věnují.
Cílem semináře nebude pouze pojmenovat problémy a přátelsky si popovídat, ale především hledat konkrétní, i legislativní, řešení. Chceme diskutovat o financování pedagogických pracovníků, o personálním zabezpečení těchto zařízení, o podmínkách práce vychovatelů, o dostupnosti odborné péče, k další podpoře mladých lidí po odchodu z dětských domovů i o potřebných systémových změnách v oblasti této specifické péče.
Z návštěv dětských domovů si odnášíme jeden silný dojem. V těchto zařízeních pracují lidé, kteří svou profesi nevnímají pouze jako zaměstnání. Jsou to lidé, kteří dětem věnují obrovské množství času, energie i osobního nasazení. Přesto stále častěji narážejí na limity systému, který jim jejich práci dostatečně neusnadňuje a mnohdy ani dostatečně neoceňuje.
Pokud chceme zajistit kvalitní péči dětem, které se ocitly v obtížné životní situaci, nemůžeme přehlížet problémy těch, kteří o ně každý den pečují. Současný stav není dlouhodobě udržitelný. Nestačí hledat jednorázová řešení nebo každoročně hasit vzniklé problémy. Je potřeba otevřít odbornou debatu a připravit systémové změny, které budou odpovídat realitě dnešní práce v dětských domovech.
Děti vyrůstající v pobytové institucionální péči si zaslouží stabilní a kvalitní systém. A lidé, kteří se o tyto děti starají, si zaslouží podmínky, které jim umožní tuto náročnou práci vykonávat dlouhodobě a s jistotou. A právě tomu chceme společně s kolegou Tomášem Doležalem věnovat naši další práci.
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