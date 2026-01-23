Policie ČR: Majetkový recidivista pobyl na svobodě tři a půl měsíce

25.01.2026 7:16
Tisková zpráva

Během nich stačil vykrást rodinný dům v České Lípě a pořídit si zbraň. Při zadržení měl u sebe nelegálně drženou samonabíjecí pistoli ráže 9 mm s osmi náboji. Prý na svou ochranu.

Policie ČR: Majetkový recidivista pobyl na svobodě tři a půl měsíce
Foto: Policie ČR
Popisek: Policie ČR, logo.

Dne 10. ledna odpoledne si zašel majitel rodinného domu v centru České Lípy s přítelkyní na nákup, a když se spolu za necelou hodinu vrátili domů, zjistili, že je někdo vykradl, o čemž svědčily pootvírané skřínky a vypáčená, prázdná pokladnička. Zloděj si z ní odnesl více jak 100 tisíc korun v české měně a v eurech. V jeho rukách zmizel i box s několika pánskými náramkovými hodinkami, masivní pánský stříbrný prsten, dva notebooky, elektronářadí a další věci. Oznamovatel vyčíslil vzniklou škodu na nejméně 302 000 korun.

Výjezdová skupina místo činu důkladně zdokumentovala a kriminalisté si díky své profesionální operativní činnosti pro pachatele dojeli za pouhých pět dní po nahlášení vloupání. Zadrželi ho ve Středočeském kraji. Jedná se o majetkového recidivistu, který vyšel z posledního výkonu trestu odnětí svobody ve věznici s ostrahou loni v srpnu. Zde strávil 5 let. Nejen, že se v krátké době znovu vrátil k tomu, co ho do vězení přivedlo, ale navíc se i nelegálně ozbrojil. Když ho policisté zadržovali,  měl u sebe samonabíjecí pistoli ráže 9mm Luger se zásobníkem s osmi náboji. Tvrdil, že ji má na svou obranu.

Vyšetřovatel českolipského územního odboru ho obvinil z přečinů krádeže, porušování domovní svobody a nedovoleného ozbrojování a podal státnímu zástupci podnět k jeho vazebnímu stíhání. Vazební důvody shledal jako opodstatněné také soudce, a proto 29letého muže z Prahy poslal do vazby.

Bez zajímavosti jistě není ani to, že měl v době zadržení na ruce náramkové hodinky, které odcizil při vloupání do domu v České Lípě. Kromě nich jsme zajistili ještě horské kolo a elektronářadí, které pocházely z vloupání do domu v České Lípě. Nově mu hrozí tříletý pobyt za mřížemi.

Článek obsahuje štítky

Policie ČR , TZ

Další články z rubriky

