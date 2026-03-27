Policie ČR: Policisté zachraňují životy díky AED už deset let

Do projektu Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje o využívání automatizovaných externích defibrilátorů „AED“ se jihomoravští policisté zapojili v roce 2015 hned po dobrovolných a profesionálních hasičských sborech. Díky přítomnosti přímo v terénu vyráží hlídky vybavené tímto přístrojem okamžitě na pomoc a mnohdy proto přijíždí jako první. Při náhlé zástavě oběhu je klíčové bez prodlení zahájit kardiopulmonální resuscitaci, a pokud je to vhodné, co nejdříve použít AED.
„Nasazení defibrilátorů do výbavy policejních hlídek se jednoznačně ukázalo jako správný krok. Policisté jsou často na místě jako první a právě jejich rychlá reakce zvyšuje lidem v ohrožení života šanci na přežití,“ uvedl brig. gen. Leoš Tržil, ředitel Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje.
Za deset let jihomoravští policisté evidují 5170 výjezdů k případům vyžadujícím použití AED a díky rychlé reakci a odborné připravenosti se podíleli na záchraně 102 lidských životů (statistika 2015–2025). V současné době využívá jihomoravská policie sto defibrilátorů, z toho polovina je zapůjčena Zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje. Defibrilátory vozí nejen prvosledové hlídky, ale i cizinečtí policisté, dopravní policisté a policisté z obvodních oddělení, což zajišťuje široké pokrytí a rychlou dostupnost po celém kraji.
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Anketa
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
AED se vyznačují jednoduchým a intuitivním ovládáním. Hlasové pokyny následně zachránce vedou krok za krokem, což usnadňuje použití i v náročných situacích. Policisté mimo jiné absolvují i specializované kurzy urgentní laické pomoci a učí se resuscitaci u dospělých i dětí. V loňském roce policisté nejčastěji zasahovali na Brněnsku a Hodonínsku. Celkem bylo loni v Jihomoravském kraji evidováno 617 požadavků na použití defibrilátoru.
„Nejde jen o čísla, ale především o konkrétní lidské příběhy se šťastným koncem. Každý zachráněný život je výsledkem pečlivé přípravy, profesionality i osobního nasazení našich policistů,“ doplnil ředitel.
Jeho slova potvrzují zásahy z uplynulých dní. V neděli odpoledne vyjela hlídka velitelů policie na oznámení o kolapsu cyklisty na Kraví hoře v Brně. Po příjezdu policisté v resuscitaci vystřídali kolemjdoucí a připojili k muži AED, který indikoval jeden výboj. Během záchrany se na místo dostavila i posádka záchranné služby s lékařem a pacienta si převzala do vlastní péče. Později muže s obnovenými životními funkcemi zdravotníci převezli do nemocnice. Bez úsilí mnoha lidí by byla jeho šance na návrat do běžného života minimální.
O dva dny dříve se v podobné situaci ocitla mladá policistka, která byla ve svém osobním volnu na procházce s kamarádem na Svatém kopečku v Mikulově. Cestou domů si však všimli muže bezvládně ležícího vedle lavičky. Policistka okamžitě zahájila několikaminutovou resuscitaci, zatímco její kamarád na tísňové lince naváděl pomoc na místo. S pomocí nakonec přispěchali i další lidé, následně dorazili mikulovští strážníci, kteří byli vybaveni AED. Díky jeho použití se podařilo u muže obnovit životní funkce. Druhý den, tentokrát již ve službě, opět zasahovala tatáž policistka. Tentokrát společně s kolegy ve hlídce úspěšně resuscitovali zkolabovaného seniora v Podivíně.
Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Přidejte si obsahový box PL do svých oblíbených zdrojů na Hlavní stránce Seznam.cz. Děkujeme.