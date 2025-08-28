Šlachta (Přísaha): Chci vidět dokumenty, které ministryně Decroix nechce dát

28.08.2025 17:17 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k pokračování bitcoinové kauzy

Foto: Interview ČT24
Popisek: Robert Šlachta

Chci vidět emaily, které byly mezi ministerstvem spravedlnosti a právníkem Jiřikovského.

Chci vidět emaily, které byly mezi ministerstvem financí, spravedlnosti a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Chci vidět rozsudky, které vedly k tomu, že se Jiřikovskému vrátila elektronika, plná bitcoinů z prodeje drog, zbraní a dětské pornografie.

Je lež, že ministryně Decroix nám tyhle dokumenty nemůže dát. Jasně to řekla nejvyšší státní zástupkyně.

Mgr. Róbert Šlachta

  • PŘÍSAHA
  • senátor
