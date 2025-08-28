Šlachta (Přísaha): Chci vidět dokumenty, které ministryně Decroix nechce dát

Chci vidět emaily, které byly mezi ministerstvem spravedlnosti a právníkem Jiřikovského.
Chci vidět emaily, které byly mezi ministerstvem financí, spravedlnosti a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Chci vidět rozsudky, které vedly k tomu, že se Jiřikovskému vrátila elektronika, plná bitcoinů z prodeje drog, zbraní a dětské pornografie.
Je lež, že ministryně Decroix nám tyhle dokumenty nemůže dát. Jasně to řekla nejvyšší státní zástupkyně.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV