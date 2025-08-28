„Jsem rád, že se mě bojí.“ Rajchl vrátil úder Bartošovi

Rajchl, který kandiduje v rámci SPD jako jednička v Moravskoslezském kraji, reagoval na slova bývalého ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. Ten hovořil o bitcoinové kauze Pavla Blažka, která podle něj bohužel zasahuje do voleb a může pomoci tomu, že se k moci dostane opozice.
„Tam se můžou dostat strany, který vyhrožujou, že někoho postřílej, viz komunisti na Facebooku. Nebo pan Rajchl, který si myslím, že je jedna z nejhrozivějších postav české politiky. Často ho srovnávám s panem Volným, ale to byl jen blázen, ale Rajch, to není blázen a je to velmi nebezpečnej člověk,“ prohlásil Bartoš.
Taková slova si Rajchl nenechal líbit a Bartošovi vzkázal svoje. „Pane Bartoši, já moc děkuji za kompliment, skutečně nejsem blázen. A dovolte mi, abych vám ho oplatil. Ani vy nejste blázen. Jste jenom neumětel a packal, který dokázal, že nemá na to, aby mohl řídit jakékoliv ministerstvo a v podstatě v téhle zemi nemůže řídit vůbec nic,“ prohlásil Rajchl.
JUDr. Jindřich Rajchl
„A to, že jsem pro vás nebezpečný? Tak když to zní z úst piráta, tak to je pro mě obrovský kompliment. To je jednoznačný důkaz toho, že dělám něco dobře. A víte, proč jsem nebezpečný? Protože odhaluji tu vaši argumentační prázdnotu, ty vaše neomarxistické ideje o nějaké zelené duhové Evropě,“ pokračoval předseda PRO.
Rajchl následně vypověděl, jak si představuje tradiční Evropu, která se nepoddá progresivistickým idejím Pirátů a dalších. „Evropa byla, je a doufám, že bude křesťanská, nenechá se zničit žádným vaším Green Dealem a pomatenými ideály. Evropa dále bude založená na institutu tradiční rodiny, a nikoliv na nějakém pomateném LGBTQ náboženství,“ doufá Rajchl.
Piráti podle něj nemají se svými názory v politice co dělat a volby do Poslanecké sněmovny by to prý mohly dokázat. „Víte, Piráti, to je opravdu velká škodná, lidé, kteří by nejraději zničili náš způsob života, a je potřeba, abychom je co nejdříve odstavili od toho, aby mohli ovlivňovat veřejné dění v České republice. Doufám, že to ve volbách zvládneme a většina vás bude volit zdravý rozum, a ne tyhlety mladíky, kteří nic nedokázali, nic neumějí řídit a snaží se nás tady poučovat,“ prohlásil Rajchl.
„Jsem rád, že se mě bojí, a uvidíte, že budou mít mnoho dalších důvodů, aby se mě báli ještě víc,“ dodal.
autor: Jakub Makarovič