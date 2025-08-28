„Jsem rád, že se mě bojí.“ Rajchl vrátil úder Bartošovi

28.08.2025 17:16 | Monitoring

Předseda PRO Jindřich Rajchl je potěšen, že ho Pirát Ivan Bartoš označil za nebezpečného politika. „To je jednoznačný důkaz toho, že dělám něco dobře,“ tvrdí Rajchl a varuje, že se ho Piráti obávají oprávněně, protože je chce dostat pryč ze Sněmovny. „Jsem rád, že se mě bojí, a uvidíte, že budou mít mnoho dalších důvodů, aby se mě báli ještě víc,“ varoval Rajchl.

„Jsem rád, že se mě bojí.“ Rajchl vrátil úder Bartošovi
Foto: Repro Facebook
Popisek: Jindřich Rajchl

Rajchl, který kandiduje v rámci SPD jako jednička v Moravskoslezském kraji, reagoval na slova bývalého ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. Ten hovořil o bitcoinové kauze Pavla Blažka, která podle něj bohužel zasahuje do voleb a může pomoci tomu, že se k moci dostane opozice.

„Tam se můžou dostat strany, který vyhrožujou, že někoho postřílej, viz komunisti na Facebooku. Nebo pan Rajchl, který si myslím, že je jedna z nejhrozivějších postav české politiky. Často ho srovnávám s panem Volným, ale to byl jen blázen, ale Rajch, to není blázen a je to velmi nebezpečnej člověk,“ prohlásil Bartoš.

Taková slova si Rajchl nenechal líbit a Bartošovi vzkázal svoje. „Pane Bartoši, já moc děkuji za kompliment, skutečně nejsem blázen. A dovolte mi, abych vám ho oplatil. Ani vy nejste blázen. Jste jenom neumětel a packal, který dokázal, že nemá na to, aby mohl řídit jakékoliv ministerstvo a v podstatě v téhle zemi nemůže řídit vůbec nic,“ prohlásil Rajchl.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • mimo zastupitelskou funkci
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„A to, že jsem pro vás nebezpečný? Tak když to zní z úst piráta, tak to je pro mě obrovský kompliment. To je jednoznačný důkaz toho, že dělám něco dobře. A víte, proč jsem nebezpečný? Protože odhaluji tu vaši argumentační prázdnotu, ty vaše neomarxistické ideje o nějaké zelené duhové Evropě,“ pokračoval předseda PRO.

Rajchl následně vypověděl, jak si představuje tradiční Evropu, která se nepoddá progresivistickým idejím Pirátů a dalších. „Evropa byla, je a doufám, že bude křesťanská, nenechá se zničit žádným vaším Green Dealem a pomatenými ideály. Evropa dále bude založená na institutu tradiční rodiny, a nikoliv na nějakém pomateném LGBTQ náboženství,“ doufá Rajchl.

Piráti podle něj nemají se svými názory v politice co dělat a volby do Poslanecké sněmovny by to prý mohly dokázat. „Víte, Piráti, to je opravdu velká škodná, lidé, kteří by nejraději zničili náš způsob života, a je potřeba, abychom je co nejdříve odstavili od toho, aby mohli ovlivňovat veřejné dění v České republice. Doufám, že to ve volbách zvládneme a většina vás bude volit zdravý rozum, a ne tyhlety mladíky, kteří nic nedokázali, nic neumějí řídit a snaží se nás tady poučovat,“ prohlásil Rajchl.

„Jsem rád, že se mě bojí, a uvidíte, že budou mít mnoho dalších důvodů, aby se mě báli ještě víc,“ dodal.

Psali jsme:

Ivan Bartoš překvapil slovy o Green Dealu. Ukázal na Babiše a KDU-ČSL
„Pokus zfixlovat volby.“ Podle Rajchla naštěstí nevyšel
Po Rajchlovi narazil Jan Jakob v TV na Ševčíka a bylo to ještě horší
„Jediná cesta je teplo a mír!“ Prague Pride vyslal vzkaz z Prahy

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Bartoš , EU , SPD , Rajchl , PRO , LGBT , progresivismus , Green Deal

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měli by Piráti opět být členy příští české vlády?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Jakub Makarovič

Mgr. Marek Novák, MBA byl položen dotaz

Proč si vy myslíte, že Blažek dar přijal?

Podle mě z toho musel něco mít, a ne málo. Proč policie prošetřuje jen Jiřikovského a né i Blažka? Proč na něj nikdo - třeba právě ANO nepodalo trestní oznámení a možná i na Stanjuru, jestli v tom jel s nima, jak tvrdíte nejen vy?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Horoskop na září 2025Horoskop na září 2025 Potraviny a nápoje jdoucí ruku v ruce s celulitidouPotraviny a nápoje jdoucí ruku v ruce s celulitidou

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Jsem rád, že se mě bojí.“ Rajchl vrátil úder Bartošovi

17:16 „Jsem rád, že se mě bojí.“ Rajchl vrátil úder Bartošovi

Předseda PRO Jindřich Rajchl je potěšen, že ho Pirát Ivan Bartoš označil za nebezpečného politika. „…