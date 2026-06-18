Policie ČR: Mistrovství světa silničních motocyklů v Brně

18.06.2026 13:21 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Další díl MS silničních motocyklů na Masarykově okruhu ve znamení dopravně bezpečnostního opatření.

Policie ČR: Mistrovství světa silničních motocyklů v Brně
Foto: Policie ČR
Popisek: Policie ČR, logo.

To má tři hlavní nosné roviny – doprava, bezpečnost a veřejný pořádek. Rozsah opatření bude obdobný jako v minulém roce. V akci budou dopravní, pořádkoví i cizinečtí policisté a kriminalisté. Pomáhat nám budou i policisté z jiných útvarů, například z pyrotechnické či letecké služby.

DOPRAVA příjezd

Cílem dopravních policistů je plynulý příjezd a odjezd všech návštěvníků na Masarykův okruh. Na D1 v blízkém okolí okruhu nebrzdí provoz žádné stavební práce, u křížení D1 a D2 je zachována maximální možná průjezdnost. V Brně pak stavbaři na komunikacích, které jsou důležité pro příjezd k areálu, ukončili před motoristickým víkendem svou činnost tak, aby byly komunikace bezproblémově průjezdné (např. Bosonohy).

Největší nápor se očekává v neděli, ať už od ranních hodin na příjezdu, anebo odpoledne po skončení závodů. Pokud máte speciální vstupenky, zajištěná parkovací místa ve vyhrazených prostorech či povolený vjezd do areálu, těmito se přesně podle pokynů pořadatelů prokazujte. Mějte je připravené ke kontrole, případně vylepené na určených místech, urychlíte odbavení. Jejich hledáním zdržujete nejen sebe, dochází zbytečně k blokování dopravy a tvoření kolon. Je vhodné přijet s časovou rezervou s rozmyšlenou trasou a parkováním.

Anketa

Který člen vlády by měl odejít? Máte více možností.

0%
1%
0%
0%
1%
1%
13%
55%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
5%
23%
hlasovalo: 2473 lidí

PARKOVÁNÍ motocykly

Pro motocykly jsou připraveny dvě hlavní parkovací plochy, které by měly obsloužit většinu motocyklistů. Motocykly smí parkovat na tribuně „D“ a na parkovišti pod vysokým napětím.

PARKOVÁNÍ osobní auta

Vozidla diváků budou směřována na hlavní parkoviště „Pole u Jelínka“. Další parkovací plochy jsou také u Žebětína a Ostrovačic.

DOPRAVA rozjezd

Právě rozjezd fanoušků je tradičně zatěžkávací zkouškou dopravy v blízkém okolí okruhu. Jakákoliv, byť jen banální nehoda či porucha automobilu, má pro plynulost dopravy vážné důsledky. Nenadálé situace budou policisté okamžitě řešit. Dbejte jejich pokynů a řiďte s maximální pozorností. Z důvodu bezpečnosti rozjezd započne, až na komunikacích nebudou diváci.

DOPRAVA mokrá varianta

V případě extrémně nepříznivého počasí budou policisté a organizátoři směrovat vozidla na Starou dálnici, odkud bude zajištěna kyvadlová doprava autobusy k okruhu.

Zabezpečení majetku

Stovky policistů budou chránit majetek návštěvníků nejen v blízkosti okruhu, ale také v samotném městě a jeho okolí. Vyzýváme všechny účastníky k tomu, aby neponechávali důležité věci ve vozidlech či stanech a doklady a cennosti měli vždy pod kontrolou. Do terénu vyrazí také policisté na čtyřkolkách i koních. V pohotovosti připravení překladatelé, problémy návštěvníků z ciziny pomohou řešit i zahraniční kolegové (Rakousko, Slovensko).

Veřejný pořádek

Dohlédneme na dodržování veřejného pořádku nejen v okolí okruhu, ale také ve městě. Pro zahraniční návštěvníky připomínáme, že pro řidiče platí zákaz požívání alkoholu a návykových látek před jízdou. V případě nutnosti lze na stanovišti policie na parkovišti pod vysokým napětím otestovat v rámci preventivní zkoušky na alkohol, zda je možno usednout za volant nebo řídítka a vyrazit bezpečně na cesty. Milovníky dronů upozorňujeme, že nad okruhem a v jeho nejbližším okolí platí bezletová zóna.

Psali jsme:

Policie ČR: Téměř dvě stovky nových policistů složily slib
Policie ČR: Lidé stále přecházejí koleje zakázanými místy
Policie ČR naživo - mistrovství, koncert i jezdecká show
Policie ČR: Rozsáhlá kontrola cizinců v Brně

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

bezpečnost , Brno , doprava , kraj Jihomoravský , MS , Policie ČR , TZ , motorismus

MUDr. Zdeněk Hřib byl položen dotaz

Dotace

Není problém s přidělováním dotací na straně EU, která je přiděluje? Proč se tady pořád řeší přidělování Babišovi. Jestli je neoprávněné, jak to, že mu je někdo přiděluje? Neměla by si v tom udělat pořádek hlavně EU? Podle mě jsou stejně skoro všechny dotace černá díra. Proč je nezrušit úplně?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Policie ČR: Mistrovství světa silničních motocyklů v Brně

13:21 Policie ČR: Mistrovství světa silničních motocyklů v Brně

Další díl MS silničních motocyklů na Masarykově okruhu ve znamení dopravně bezpečnostního opatření.