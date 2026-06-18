Policie ČR: Mistrovství světa silničních motocyklů v Brně

To má tři hlavní nosné roviny – doprava, bezpečnost a veřejný pořádek. Rozsah opatření bude obdobný jako v minulém roce. V akci budou dopravní, pořádkoví i cizinečtí policisté a kriminalisté. Pomáhat nám budou i policisté z jiných útvarů, například z pyrotechnické či letecké služby.
DOPRAVA příjezd
Cílem dopravních policistů je plynulý příjezd a odjezd všech návštěvníků na Masarykův okruh. Na D1 v blízkém okolí okruhu nebrzdí provoz žádné stavební práce, u křížení D1 a D2 je zachována maximální možná průjezdnost. V Brně pak stavbaři na komunikacích, které jsou důležité pro příjezd k areálu, ukončili před motoristickým víkendem svou činnost tak, aby byly komunikace bezproblémově průjezdné (např. Bosonohy).
Největší nápor se očekává v neděli, ať už od ranních hodin na příjezdu, anebo odpoledne po skončení závodů. Pokud máte speciální vstupenky, zajištěná parkovací místa ve vyhrazených prostorech či povolený vjezd do areálu, těmito se přesně podle pokynů pořadatelů prokazujte. Mějte je připravené ke kontrole, případně vylepené na určených místech, urychlíte odbavení. Jejich hledáním zdržujete nejen sebe, dochází zbytečně k blokování dopravy a tvoření kolon. Je vhodné přijet s časovou rezervou s rozmyšlenou trasou a parkováním.
PARKOVÁNÍ motocykly
Pro motocykly jsou připraveny dvě hlavní parkovací plochy, které by měly obsloužit většinu motocyklistů. Motocykly smí parkovat na tribuně „D“ a na parkovišti pod vysokým napětím.
PARKOVÁNÍ osobní auta
Vozidla diváků budou směřována na hlavní parkoviště „Pole u Jelínka“. Další parkovací plochy jsou také u Žebětína a Ostrovačic.
DOPRAVA rozjezd
Právě rozjezd fanoušků je tradičně zatěžkávací zkouškou dopravy v blízkém okolí okruhu. Jakákoliv, byť jen banální nehoda či porucha automobilu, má pro plynulost dopravy vážné důsledky. Nenadálé situace budou policisté okamžitě řešit. Dbejte jejich pokynů a řiďte s maximální pozorností. Z důvodu bezpečnosti rozjezd započne, až na komunikacích nebudou diváci.
DOPRAVA mokrá varianta
V případě extrémně nepříznivého počasí budou policisté a organizátoři směrovat vozidla na Starou dálnici, odkud bude zajištěna kyvadlová doprava autobusy k okruhu.
Zabezpečení majetku
Stovky policistů budou chránit majetek návštěvníků nejen v blízkosti okruhu, ale také v samotném městě a jeho okolí. Vyzýváme všechny účastníky k tomu, aby neponechávali důležité věci ve vozidlech či stanech a doklady a cennosti měli vždy pod kontrolou. Do terénu vyrazí také policisté na čtyřkolkách i koních. V pohotovosti připravení překladatelé, problémy návštěvníků z ciziny pomohou řešit i zahraniční kolegové (Rakousko, Slovensko).
Veřejný pořádek
Dohlédneme na dodržování veřejného pořádku nejen v okolí okruhu, ale také ve městě. Pro zahraniční návštěvníky připomínáme, že pro řidiče platí zákaz požívání alkoholu a návykových látek před jízdou. V případě nutnosti lze na stanovišti policie na parkovišti pod vysokým napětím otestovat v rámci preventivní zkoušky na alkohol, zda je možno usednout za volant nebo řídítka a vyrazit bezpečně na cesty. Milovníky dronů upozorňujeme, že nad okruhem a v jeho nejbližším okolí platí bezletová zóna.
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