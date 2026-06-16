Policie ČR: Téměř dvě stovky nových policistů složily slib

16.06.2026 16:08 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Slavnostní akt se uskutečnil v rámci oslav Dne policie za účasti policejního prezidenta.

Policie ČR: Téměř dvě stovky nových policistů složily slib
Foto: Policie ČR
Popisek: Policie ČR, logo.

V rámci oslav Dne policie se na náměstí Svobody v Brně uskutečnil slavnostní služební slib 194 nových policistek a policistů. Před svými rodinnými příslušníky, přáteli i veřejností tak symbolicky vstoupili do služby.

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Slavnostního aktu se zúčastnili policejní prezident genpor. Martin Vondrášek, významní hosté, ředitel Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje brigádní generál Leoš Tržil i vysocí policejní funkcionáři ze všech krajských ředitelství Policie České republiky.

Program doprovodil koncert Hudby Hradní stráže a Policie České republiky a spanilá jízda policejních motorkářů. Součástí oslav byl také bohatý doprovodný program, během kterého si návštěvníci mohli prohlédnout současnou i historickou policejní techniku, ukázky práce policejních pyrotechniků, potápěčů, dopravní a pořádkové služby i dalších specializovaných útvarů Policie České republiky. Dopolední program doplnily vybrané disciplíny Mistrovství speciálních pořádkových jednotek s mezinárodní účastí.

Složení služebního slibu představuje významný milník v profesní dráze každého nového příslušníka. Po absolvování základní odborné přípravy budou noví policisté zařazeni k výkonu služby na útvarech v Jihomoravském kraji.

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kraj Jihomoravský , Policie ČR , TZ

JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Jedno nechápu

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