Policie ČR: Evropská unie znamená i bezpečnost

19.06.2026 16:08 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

EMPACT je účinný nástroj v boji s organizovaným zločinem.

Policie ČR: Evropská unie znamená i bezpečnost
Foto: Policie ČR
Popisek: Policie ČR, logo.

Za poslední čtyři roky se díky EMPACT (evropské platformě k potírání nejzávažnější trestné činnosti - ZDE) podařilo výrazně zasáhnout do fungování organizovaného zločinu a z ulic evropských měst dostat stovky tun drog, tisíce zbraní a také pomoci desítkám tisíc obětí.

Jak EMPACT funguje?

Rada EU na základě vyhodnocení vývoje bezpečnostní situace, kriminality a hrozeb vycházejících ze zprávy EU SOCTA (ZDE), kterou zpracovává Europol, stanoví nejzávažnější druhy trestné činnosti. Na ty se pak zaměří v rámci společného úsilí evropské země i řada dalších partnerů z celého světa.

Anketa

Který člen vlády by měl odejít? Máte více možností.

1%
0%
0%
0%
1%
1%
14%
51%
0%
6%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
25%
hlasovalo: 4199 lidí

Na základě určených priorit se pak jednotlivé země připojují k řešení těch druhů nadnárodní kriminality, které dokážou účinně potírat. Samotné zapojení může spočívat jak v přímém vyšetřování, tak v zásazích proti pachatelům, poskytování informační podpory, výměnu operativních informací a sdílení zkušeností. Česká republika se v uplynulých letech aktivně zapojila například do řešení problematiky karuselových podvodů, kde se stala jedním z lídrů této problematiky nebo také do řešení problematiky sexuálního vykořisťování dětí na internetu a převaděčství migrantů.

Priority EMPACT pro období 2026-2029 a účast ČR

Identifikovat nejnebezpečnější zločinecké sítě a jednotlivce a narušit jejich činnost.

Potírat trestné činy páchané v online prostředí – kybernetické útoky, sexuální vykořisťování dětí na internetu a podvody na internetu.

Bojovat proti obchodu s drogami.

Potírat/Bojovat proti převaděčství migrantů a obchodování s lidmi.

Potírat neoprávněné nakládání s palnými zbraněmi a výbušninami. Narušovat činnost zločineckých sítí poškozujících životní prostředí. Bojovat proti kriminalitě bílých límečků – podvodům v oblasti DPH, karuselovým podvodům a trestné činnosti v oblasti duševního vlastnictví.

Do všech těchto oblastí boje se zločinem se aktivně zapojují různé útvary Policie ČR. Ne vždy je však možné z taktických důvodů konkretizovat přesné kroky, úroveň spolupráce či částečné výsledky. O výsledcích úsilí tisíců příslušníků bezpečnostních složek hovoří souhrnné výsledky za minulé období, které ukazují konkrétní dopad na bezpečnost všech občanů EU.

Vybrané operativní úspěchy, na kterých měla v rámci platformy EMPACT účast Policie ČR

Op. Alice, operace zaměřená na problematiku sexuálního vykořisťování dětí online, které se za Policii ČR účastnil úřad služby kriminální policie a vyšetřování. V rámci této akce byl odhalen a zatčen provozovatel darkwebu s dětskou pornografií. Jednotky policie z celého světa byly schopny identifikovat 440 zákazníků, vyřadit z provozu 373 000 webů a zajistit 105 serverů.

Op. Global Chain, operace proti převaděčství migrantů, v rámci této operace bylo zadrženo 158 podezřelých, dodatečně ztotožněno 205 převaděčů a zachráněno 1194 obětí. Do této operace se zapojilo 15 tis. policistů.

V rámci operace Ludus IV a V byly v letech 2024–2025 zadrženy padělky zboží v hodnotě 36,8 mil. EUR a 555 jednotlivců bylo nahlášeno příslušným orgánům k dalšímu opatření.

Psali jsme:

Policie ČR: Mistrovství světa silničních motocyklů v Brně
Policie ČR: Téměř dvě stovky nových policistů složily slib
Policie ČR: Lidé stále přecházejí koleje zakázanými místy
Policie ČR naživo - mistrovství, koncert i jezdecká show

 

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://www.consilium.europa.eu

https://www.europol.europa.eu

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

EU , kriminalita , organizovaný zločin , Policie ČR , TZ , EMPACT

ČT a dezinformace

Jaké dezinformační pořady podle vás ČT vysílá? A co máte vy politici pořád s těmi dezinformacemi? Mě přijde, že když se vám něco, co se vysílá, říká nebo píše, tak tomu dáte nálepku dezinformační. Ale dezinformace přeci není kritický nebo jiný názor. Dokonce je i dost sporné, co to přesně je, když s...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Jitrocel srovná postavu i pochroumané zdravíJitrocel srovná postavu i pochroumané zdraví Nad kuřecím masem se stahují opravdu černá mračnaNad kuřecím masem se stahují opravdu černá mračna

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Policie ČR: Evropská unie znamená i bezpečnost

16:08 Policie ČR: Evropská unie znamená i bezpečnost

EMPACT je účinný nástroj v boji s organizovaným zločinem.