Policie ČR: Evropská unie znamená i bezpečnost

Za poslední čtyři roky se díky EMPACT (evropské platformě k potírání nejzávažnější trestné činnosti - ZDE) podařilo výrazně zasáhnout do fungování organizovaného zločinu a z ulic evropských měst dostat stovky tun drog, tisíce zbraní a také pomoci desítkám tisíc obětí.
Jak EMPACT funguje?
Rada EU na základě vyhodnocení vývoje bezpečnostní situace, kriminality a hrozeb vycházejících ze zprávy EU SOCTA (ZDE), kterou zpracovává Europol, stanoví nejzávažnější druhy trestné činnosti. Na ty se pak zaměří v rámci společného úsilí evropské země i řada dalších partnerů z celého světa.
Na základě určených priorit se pak jednotlivé země připojují k řešení těch druhů nadnárodní kriminality, které dokážou účinně potírat. Samotné zapojení může spočívat jak v přímém vyšetřování, tak v zásazích proti pachatelům, poskytování informační podpory, výměnu operativních informací a sdílení zkušeností. Česká republika se v uplynulých letech aktivně zapojila například do řešení problematiky karuselových podvodů, kde se stala jedním z lídrů této problematiky nebo také do řešení problematiky sexuálního vykořisťování dětí na internetu a převaděčství migrantů.
Priority EMPACT pro období 2026-2029 a účast ČR
Identifikovat nejnebezpečnější zločinecké sítě a jednotlivce a narušit jejich činnost.
Potírat trestné činy páchané v online prostředí – kybernetické útoky, sexuální vykořisťování dětí na internetu a podvody na internetu.
Bojovat proti obchodu s drogami.
Potírat/Bojovat proti převaděčství migrantů a obchodování s lidmi.
Potírat neoprávněné nakládání s palnými zbraněmi a výbušninami. Narušovat činnost zločineckých sítí poškozujících životní prostředí. Bojovat proti kriminalitě bílých límečků – podvodům v oblasti DPH, karuselovým podvodům a trestné činnosti v oblasti duševního vlastnictví.
Do všech těchto oblastí boje se zločinem se aktivně zapojují různé útvary Policie ČR. Ne vždy je však možné z taktických důvodů konkretizovat přesné kroky, úroveň spolupráce či částečné výsledky. O výsledcích úsilí tisíců příslušníků bezpečnostních složek hovoří souhrnné výsledky za minulé období, které ukazují konkrétní dopad na bezpečnost všech občanů EU.
Vybrané operativní úspěchy, na kterých měla v rámci platformy EMPACT účast Policie ČR
Op. Alice, operace zaměřená na problematiku sexuálního vykořisťování dětí online, které se za Policii ČR účastnil úřad služby kriminální policie a vyšetřování. V rámci této akce byl odhalen a zatčen provozovatel darkwebu s dětskou pornografií. Jednotky policie z celého světa byly schopny identifikovat 440 zákazníků, vyřadit z provozu 373 000 webů a zajistit 105 serverů.
Op. Global Chain, operace proti převaděčství migrantů, v rámci této operace bylo zadrženo 158 podezřelých, dodatečně ztotožněno 205 převaděčů a zachráněno 1194 obětí. Do této operace se zapojilo 15 tis. policistů.
V rámci operace Ludus IV a V byly v letech 2024–2025 zadrženy padělky zboží v hodnotě 36,8 mil. EUR a 555 jednotlivců bylo nahlášeno příslušným orgánům k dalšímu opatření.
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