Policie ČR: Studenti TRIVIS se ocitli uprostřed pátrání

08.09.2025 16:08 | Tisková zpráva

Vyzkoušeli si roli pomocníků policie, až později zjistili, že šlo o simulaci.

Policie ČR: Studenti TRIVIS se ocitli uprostřed pátrání
Foto: Policie ČR
Popisek: Policie ČR, logo.

Ambasadoři společně s policisty územního odboru Policie ČR Hradec Králové připravili pátý zářiový den pro studenty střední školy TRIVIS Třebechovice pod Orebem nezapomenutelný zážitek. V rámci projektu ambasadorství, který propojuje policejní práci s vzděláváním mladé generace, se studenti prvních ročníků – konkrétně třídy 1.A i 1.B – stali součástí realistické simulace pátrání po nebezpečném pachateli. Až po skončení akce se dozvěděli, že šlo o pečlivě připravený scénář.

Vše začalo v pátek 5. září 2025 krátce po osmé hodině ranní, kdy se studenti dostavili na předem označené místo v příměstských lesích u Hradce Králové. Domnívali se, že se jedná o běžnou procházku v rámci školního adaptačního programu, a o to větší bylo jejich překvapení, když je na místě kontaktovala hlídka obvodního oddělení Policie ČR Hradec Králové 1 s naléhavou žádostí o pomoc při pátrání po muži podezřelém z loupežného přepadení. Studenti byli okamžitě vtaženi do děje, který působil naprosto autenticky.

V průběhu akce se do pátrání zapojily další policejní složky. Zásahová jednotka zadržela podezřelého u Stříbrného rybníka a v okamžiku, kdy projížděla kolem hlídky, už ho převážela ve svém vozidle. Policisté studenty informovali, že pachatel v lese poblíž místa zadržení odhodil zbraně použité při loupežném přepadení. Na místo byli následně povoláni psovod se služebním psem, tým STOPA, kriminalisté a další. Do pátrání se aktivně zapojili i studenti TRIVIS, kteří pomáhali s prohledáváním terénu.

Po úspěšném nalezení zbraní následovala krátká přednáška o práci jednotlivých složek – od psovoda, přes hlídku obvodního oddělení, až po specialisty z řad kriminalistů. Studenti měli možnost nahlédnout do štábního vozidla a dozvědět se více o technickém vybavení, které policie při zásazích využívá. Policejní specialisté se studentům představili a přiblížili jim svou práci, čímž vzbudili zájem o budoucí spolupráci.

„Chceme mladým lidem ukázat, že policejní práce není jen o uniformách a zákrocích, ale především o službě veřejnosti, spolupráci a důvěře. Tato akce byla výjimečná tím, že studenti nevěděli, že jde o simulaci, díky tomu mohli zažít skutečné emoce a napětí, které k naší práci patří. Tímto způsobem otevíráme dveře mladé generaci, která může jednou stát na druhé straně, jako profesionálové ve službě zákona, “ uvedl krajský ředitel Policie ČR plk. Petr Sehnoutka.

Autory a organizátory celé akce byli plk. Štefan Komár, zástupce ředitele územního odboru Hradec Králové, a kpt. Mgr. Pavel Jirsák. Oba se podíleli na jejím návrhu i realizaci, přičemž jejich cílem bylo vytvořit prostředí, které studenty vtáhne do děje a umožní jim zažít policejní práci na vlastní kůži. „Reálnost situace měla za úkol nejen vzdělávat, ale i motivovat. A podle reakcí studentů se to podařilo, mnozí z nich projevili zájem o budoucí působení u Policie ČR, což je pro nás tou největší odměnou,“ uvedl plk. Štefan Komár.

Kpt. Mgr. Pavel Jirsák studentům přiblížil činnost služby kriminální policie, ukázal, jak se pracuje na místě činu, a představil průřez problematikou obecné i hospodářské kriminality. Zároveň vysvětlil využití štábního vozidla v praxi a seznámil účastníky s činností pracovní skupiny Stopa, která se podílí na různých pátracích akcích. Díky odbornému výkladu získali studenti komplexní pohled na policejní práci, což výrazně přispělo k celkové autentičnosti celé akce.

Projekt ambasadorství úspěšně funguje i na dalších dvou vybraných středních školách v Královéhradeckém kraji. Bližší informace o tomto ambasadorském projektu naleznete ZDE.

Zdroje:

https://policie.gov.cz/clanek/stredni-skoly-v-ambasadorskem-projektu.aspx

autor: Tisková zpráva

