Policie ČR: Přijměte pozvání na Veletrh vědy 2026

Letos se budete moci setkat s experty z odvětví kriminalistické daktyloskopie, kteří připravili interaktivní expozici s názvem Daktyloskopie je věda.
Navštivte expozici Kriminalistického ústavu a prozkoumejte jedinečnost obrazců papilárních linií
Na Zemi žije více než osm miliard lidí, přesto neexistují dva jedinci s identickými obrazci papilárních linií. Tyto obrazce jsou po celý život člověka individuální, relativně trvalé a neměnné – představují naprosto unikátní identifikační kód.
Expozice Kriminalistického ústavu vás zavede do světa kriminalistické daktyloskopie a představí vám mimo jiné nejnovější výzkumný úkol, který s využitím vakuových a elektrochemických technologií zvyšuje úspěšnost zviditelňování latentních otisků na zbraních či jiných předmětech pocházejících z trestné činnosti. Vyzkoušíte si práci s daktyloskopickými prostředky, prozkoumáte specifické detaily vlastních otisků a zjistíte, jak věda pomáhá usvědčovat pachatele té nejzávažnější kriminality. Přijďte nahlédnout do podstaty lidské jedinečnosti se skutečnými forenzními experty.
Veletrh vědy se koná od 4. do 6. června 2026, každý den od 10 do 18 hodin, v PVA EXPO v Praze v Letňanech.
