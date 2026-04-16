Poslanecká sněmovna převzala do stálé zápůjčky český svitek Tóry č. 41

16.04.2026 13:33 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Poslanecká sněmovna obdržela z prestižní sbírky nadace Memorial Scrolls Trust do trvalé zápůjčky svitek Tóry MST č. 41.

Foto: psp.cz
Popisek: Poslanecká sněmovna ČR

Stalo se tak v Den památky obětí holokaustu Jom ha-Šoa, každoroční připomínky obětí holocaustu a hrdinného povstání Židů ve varšavském ghettu v dubnu 1943. Svitek bude trvale vystaven ve Dvoraně Poslanecké sněmovny.

Svitek pochází původně z židovské obce v Říčanech a do Prahy byl odeslán přes sběrné místo v Uhříněvsi – jedno z míst, kde se za nacistické éry shromažďoval židovský rituální majetek z českých obcí. Je to jeden z 1 564 svitků Tóry a dalších svitků, které byly později v roce 1964 zachráněny z Československa díky úsilí filantropa Ralpha Yablona. Svitky byly převezeny do Londýna, kde byly svěřeny do péče organizaci, z níž později vznikla nadace Memorial Scrolls Trust. Od té doby jsou české svitky zapůjčovány židovským obcím a institucím po celém světě, kde slouží k bohoslužbám, vzdělávání, připomínání a mezináboženskému dialogu.

Trvalá zápůjčka svitku č. 41 má hluboký symbolický význam. „Jsem poctěn, že tento historický artefakt připomínající pohnuté dějiny 20. století je trvale vystaven v Poslanecké sněmovně,“ zmínil vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny Martin Plíšek. Umístění v sídle české demokracie v den Jom ha-Šoa ctí památku židovských komunit na českých zemích, připomíná nebezpečí totalitarismu a potvrzuje odpovědnost za zachování historické pravdy a morální paměti pro budoucí generace.

Záštitu nad trvalým umístěním Tóry v Poslanecké sněmovně převzal její první místopředseda Patrik Nacher: „Převzetí tohoto svitku vnímám jako silné morální gesto. Poslanecká sněmovna není jen místem, kde se tvoří zákony, ale také symbolem hodnot, na nichž stojí naše demokracie a naše civilizace. Připomínka tragických osudů evropských Židů je důležitým varováním před nenávistí a lhostejností. Kde jinde by měl být svitek uložen než právě v Poslanecké sněmovně.“

„Umístěním tohoto svitku do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v den Jom ha-Šoa vzdáváme hold nejen obětem šoa, ale také staletím židovského života, které tvořily neoddělitelnou součást historie této země,“ řekl předseda nadace Memorial Scrolls Trust Jeffrey Ohrenstein.

„Svitek č. 41 je jak posvátným předmětem, tak historickým svědkem. Jeho přítomnost v Parlamentu ČR slouží jako připomínka ztráty, přežití a demokratické povinnosti nezapomínat,“ doplnil David Maxa, rabín Ec chajim – Progresivní židovské obce v Praze.

