Povodí Moravy připravuje rozsáhlou opravu hráze Brněnské přehrady

25.03.2026 7:23 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Opravena bude mostovka i související konstrukce.

Povodí Moravy připravuje rozsáhlou opravu hráze Brněnské přehrady
Foto: Povodí Moravy
Popisek: Povodí Moravy

Po celou dobu realizace, od září 2026 do prosince 2027, bude zcela uzavřen přejezd i přechod přes hráz. Oprava nebude mít vliv na výšku hladiny v nádrži. Stávající mostovka pochází z roku 1940 a slouží tak více než 85 let. Její technický stav již neodpovídá současným nárokům na bezpečnost a provoz a vyžaduje kompletní obnovu.

„V rámci stavebních prací dojde k demolici všech devíti bloků koruny hráze a k následnému vybudování nové konstrukce z prefabrikovaných předpjatých nosníků. Součástí stavby budou nové železobetonové konstrukce mostovky, mostní závěry, nová hydroizolace, zábradlí i nové povrchy komunikace. Vzhledově bude nová koruna hráze velmi podobná té stávající,“ popisuje rozsah opravy generální ředitel Povodí Moravy David Fína.

Součástí opravy bude také výměna městského vodovodu vedeného v tělese hráze, zřízení nového sjezdu do nádrže pro obsluhu vodního díla, instalace nového veřejného osvětlení, kamerového systému a zpomalovacích prvků pro vozidla na obou vjezdech na hráz. „Po dokončení prací bude doprava po mostovce řešena jako sdílená zóna pro chodce i vozidla s rychlostním omezením. Toto řešení společně s novým osvětlením v budoucnu přispěje mimo jiné také k větší bezpečnosti dopravy a návštěvníků Brněnské přehrady,“ uvádí Fína.

Zahájení stavebních prací je plánováno na září 2026, dokončení pak na prosinec 2027. „Po celou dobu realizace bude zcela uzavřen přejezd i přechod přes hráz. Pro pěší zůstane zachován přístup po schodištích na obou stranách hráze do podhrází s možností přechodu po lávce, která se nachází cca 800 m směrem po toku řeky u fotbalového hřiště v Kníničkách,“ dodává Fína. Objízdná trasa pro osobní dopravu povede ulicí Rekreační přes Kníničky jednosměrně směrem dolů od restaurace U lva. V opačném směru povede objížďka přes Rozdrojovice a ulici Rozdrojovickou kolem hotelu Maximus Resort zpět na ulici Hrázní.

Předpokládané náklady na opravu mostovky včetně nového sjezdu dosahují celkové výše 54,5 mil. Kč a budou financovány z vlastních zdrojů státního podniku Povodí Moravy. Náklady na výměnu vodovodu a opravu komunikace v předmostí a na mostě pak budou hrazeny městem Brnem ve výši cca 6,8 mil. Kč.

Psali jsme:

Povodí Moravy: Hladiny vody v nádržích jdou po zimě nahoru
Povodí Moravy: Projekt na omezení vzniku ledochodů v Oslavanech
Povodí Moravy: Jižní část Olomouce chrání nová protipovodňová opatření
Povodí Moravy: Odtěžením nánosů z Dyje se obnoví bezpečnost Břeclavi

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Brno , kraj Jihomoravský , Povodí Moravy , rekonstrukce , TZ , vodní dílo

Jinde na netu:

Přehmaty v používání kondomůPřehmaty v používání kondomů Cvičení může být pro jedince s depresí účinnější než práškyCvičení může být pro jedince s depresí účinnější než prášky

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Povodí Moravy připravuje rozsáhlou opravu hráze Brněnské přehrady

7:23 Povodí Moravy připravuje rozsáhlou opravu hráze Brněnské přehrady

Opravena bude mostovka i související konstrukce.