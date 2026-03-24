Povodí Moravy připravuje rozsáhlou opravu hráze Brněnské přehrady

Po celou dobu realizace, od září 2026 do prosince 2027, bude zcela uzavřen přejezd i přechod přes hráz. Oprava nebude mít vliv na výšku hladiny v nádrži. Stávající mostovka pochází z roku 1940 a slouží tak více než 85 let. Její technický stav již neodpovídá současným nárokům na bezpečnost a provoz a vyžaduje kompletní obnovu.
„V rámci stavebních prací dojde k demolici všech devíti bloků koruny hráze a k následnému vybudování nové konstrukce z prefabrikovaných předpjatých nosníků. Součástí stavby budou nové železobetonové konstrukce mostovky, mostní závěry, nová hydroizolace, zábradlí i nové povrchy komunikace. Vzhledově bude nová koruna hráze velmi podobná té stávající,“ popisuje rozsah opravy generální ředitel Povodí Moravy David Fína.
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Anketa
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Součástí opravy bude také výměna městského vodovodu vedeného v tělese hráze, zřízení nového sjezdu do nádrže pro obsluhu vodního díla, instalace nového veřejného osvětlení, kamerového systému a zpomalovacích prvků pro vozidla na obou vjezdech na hráz. „Po dokončení prací bude doprava po mostovce řešena jako sdílená zóna pro chodce i vozidla s rychlostním omezením. Toto řešení společně s novým osvětlením v budoucnu přispěje mimo jiné také k větší bezpečnosti dopravy a návštěvníků Brněnské přehrady,“ uvádí Fína.
Zahájení stavebních prací je plánováno na září 2026, dokončení pak na prosinec 2027. „Po celou dobu realizace bude zcela uzavřen přejezd i přechod přes hráz. Pro pěší zůstane zachován přístup po schodištích na obou stranách hráze do podhrází s možností přechodu po lávce, která se nachází cca 800 m směrem po toku řeky u fotbalového hřiště v Kníničkách,“ dodává Fína. Objízdná trasa pro osobní dopravu povede ulicí Rekreační přes Kníničky jednosměrně směrem dolů od restaurace U lva. V opačném směru povede objížďka přes Rozdrojovice a ulici Rozdrojovickou kolem hotelu Maximus Resort zpět na ulici Hrázní.
Předpokládané náklady na opravu mostovky včetně nového sjezdu dosahují celkové výše 54,5 mil. Kč a budou financovány z vlastních zdrojů státního podniku Povodí Moravy. Náklady na výměnu vodovodu a opravu komunikace v předmostí a na mostě pak budou hrazeny městem Brnem ve výši cca 6,8 mil. Kč.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.