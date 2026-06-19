Povodí Moravy realizuje opatření proti úhynu ryb

Povodí Moravy postupně zavádí opatření doporučená odborníky z Mendelovy univerzity v Brně, kteří analyzovali příčiny hromadného úhynu ryb ve zdrži jezu Bulhary v červnu 2025. Závěrečná zpráva potvrdila, že za mimořádnou událostí stál především extrémní rozvoj sinic, který vedl k nedostatku kyslíku ve vodě a pravděpodobně také ke vzniku toxické pěny. Povodí Moravy již posílilo monitoring lokality a realizuje další preventivní opatření.
Odborná studie označila za hlavní příčinu loňského úhynu ryb mimořádně intenzivní rozvoj sinic. Ten s vysokou mírou pravděpodobnosti způsobil výrazný pokles koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vodě a vytvořil podmínky pro vznik toxické pěny. Autoři studie doporučili kombinaci technických, organizačních a legislativních opatření, která mohou snížit riziko opakování podobných událostí. Současně upozornili, že dlouhodobě udržitelné řešení vyžaduje systematické snižování přísunu fosforu a dalších živin do vodního prostředí v celém povodí Dyje.
Povodí Moravy již realizuje řadu opatření, která ze závěrů studie vycházejí. V nádrži Nové Mlýny probíhá pravidelné sledování základních parametrů kvality vody dvakrát denně, o víkendech jednou denně. Monitoring je zaměřen především na teplotu vody, koncentraci rozpuštěného kyslíku a jeho nasycení v celém vodním sloupci.
Součástí sledování je také kontinuální měření meteorologických a hydrologických veličin prostřednictvím výparoměru umístěného v nádrži a anemometru na hrázi. Pravidelně jsou vyhodnocovány rovněž podmínky v navazujícím toku Dyje, kde se měří teplota vody a vzduchu, koncentrace rozpuštěného kyslíku a jeho nasycení.
Pro včasné zachycení případných změn ve vodním prostředí využívá Povodí Moravy také monitoring pomocí dronu. Každý týden probíhá mapování nádrže a nadjezí jezu Bulhary pomocí dronu, které umožňuje sledovat rozsah rozvoje sinic a další změny na celé vodní hladině. Laboratoře Povodí Moravy současně zajišťují pravidelný monitoring kvality vody, který byl v souvislosti se situací zintenzivněn, a průběžně vyhodnocují získaná data.
„Doporučení odborníků bereme velmi vážně a realizujeme všechna doporučená opatření, která jsou v kompetenci správce povodí. Posílený monitoring nám umožňuje detailně sledovat vývoj situace a včas reagovat na případná rizika. Všechna naměřená data budou sloužit pro vyhodnocování a zpřesňování probíhajících biologických procesů ve zdrži jezu Bulhary. Současně je zřejmé, že skutečné dlouhodobé zlepšení kvality vody je možné pouze při omezení přísunu živin do celého povodí,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy David Fína.
Na řeku Dyji pod nádrží byly instalovány dva moderní oxymetry, které jsou spolehlivější než doposud používaná technologie.
Povodí Moravy také instaluje na odtoku z nádrže dvě norné stěny. Ty představují preventivní záchytné opatření pro případ vzniku a šíření pěny spojené s masivním rozvojem sinic. Povodí Moravy bude i nadále spolupracovat s odbornými institucemi, státní správou i dalšími partnery na opatřeních vedoucích ke zlepšení kvality vody v soustavě Nových Mlýnů a ke snížení rizika opakování podobných mimořádných událostí. Informace o aktuálním stavu a výsledcích monitoringu za předchozí období zveřejňuje nově Povodí Moravy na svých webových stránkách v pravidelných týdenních zprávách.
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