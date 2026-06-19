Hlaváček (STAN): Na východě Prahy vyroste nová čtvrť

19.06.2026 23:08 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k projektu nové čtvrti v Dolních Počernicích a Dubči

Hlaváček (STAN): Na východě Prahy vyroste nová čtvrť
Foto: Hans Štembera
Popisek: Petr Hlaváček (STAN)

Díky spolupráci města, soukromého investora a městských částí Dubeč a Dolní Počernice vznikne kvalitní a promyšlená zástavba s dobrou dopravní dostupností a veřejnou vybaveností. Developer zde nepostaví jen byty, ale přímo se podílí na rozvoji okolí částkou 623 milionů korun.

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Nejde o žádné stavění na zelené louce bez rozmyslu, ale o koncepční propojení dvou sousedících území, kde investor jasně garantuje kapacity a etapy výstavby na základě koncepce od studia Pavel Hnilička Architects and Planners.

Obyvatelé budou mít novou čtyřtřídní mateřskou školu, velký park, cyklostezku, suchoteč a náměstí. Součástí smlouvy jsou také městské byty pro Dubeč. Navíc hlavní město a městské části dostanou desítky milionů na rozvoj škol a dopravy. Součástí dohody je také vznik nové silnice „Tangenta Dubeč sever“, která propojí ulice Českobrodská a Národních Hrdinů a zásadně odlehčí současné dopravě.

Na tuto čtvrť naváže městská bytová výstavba, kterou právě připravuje Pražská developerská společnost. Ta již dnes chystá v Dolních Počernicích přes tisíc městských bytů, základní a další mateřskou školu. Díky poctivé koordinaci všech aktérů tu vznikne zcela nový kus města, kde se dobře žije.

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček

  • STAN
  • územní plánování
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Článek obsahuje štítky

bydlení , Hlaváček , STAN

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