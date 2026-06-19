Minář znovu vyslýchá opozici. Řeší se plán proti vládě

O budoucnost České televize (ČT) a o demokracii se obává poslanec Petr Hladík (KDU-ČSL). „A už je to tady. Česká televize se bojí vlády a zrušila mé vystoupení v pořadu, protože se to vládním politikům nehodí. Za naší vlády se toto nedělo,“ napsal na síti X a připojil krátké video.
A už je to tady. Česká televize se bojí vlády a zrušila mé vystoupení v pořadu, protože se to vládním politikům nehodí. Za naší vlády se toto nedělo. pic.twitter.com/bwJAjwA42M— Petr Hladík (@hladikpe) June 18, 2026
Sděluje v něm, že ČT se bojí vlády. „Měl jsem jít dnes do Duelu ke jmenování ředitelů národního parku a ČIŽP. Bylo to dopředu domluvené, včera avizované. A teď mi to zrušili. Je to evidentní. Nikdo prý nechce jít do Duelu se mnou. Když se tohle stalo, když my jsme byli ve vládě, tak ČT tam nechala prázdnou židli. A řekli, že vládní představitel nepřijde. Já jsem to samé nabízel. Říkal jsem, že půjdu do té debaty a ať tam nechají prázdnou židličku. Oni to odmítli a zrušili ten pořad. Je to neuvěřitelné. Jestli se převede financování ČT pod stát, tak takhle to bude vypadat pořád. Jakmile se něco vládě nebude pozdávat, tak to tam prostě nedají. Není to jen o řediteli České inspekce životního prostředí, který dnes ani nevystoupil do médií, ani nezdůvodnil, jakou má koncepci. Ani o řediteli národního parku. Je to o demokracii. Je to o budoucnosti,“ sdělil vzrušeným tónem bývalý ministr životního prostředí.
Milion chvilek zvažuje, jak sesadit vládu
Podobné obavy jako Hladík mají také ve spolku Milion chvilek, proto se včera sešli s představiteli Pirátské strany. „Po Pirátech jsme se v rámci setkávání s opozičními lídry potkali se zástupci ODS. Za Občanské demokraty seděli za stolem Martin Kupka, Miloš Vystrčil a Tomáš Portlík, který na fotce chybí, protože musel ze schůzky odejít dřív. Od všech stran chceme slyšet, co udělají pro to, aby odstavily extrémisty a všehoschopné populisty od moci a jaká je jejich vize budoucího směřování ČR,“ objasnili aktivisté.
S představiteli opozičních stran diskutují o tom, jak bude jejich politický subjekt bránit Babišově koalici v „ovládnutí veřejnoprávních médií, postupné destrukci státní správy a stupňování střetu zájmů“.
„K tématu obrany ČT a ČRo jsme byli ujištěni, že ODS bude důsledně bránit změně systému financování včetně využití sněmovních obstrukcí – a pokud bude třeba, podá i stížnost k Ústavnímu soudu,“ informuje Milion chvilek.
ODS se chce poprat o voliče Motoristů
Aktivisté se také dozvěděli, že ODS od ledna otevřela na webu možnost stát se registrovaným podporovatelem strany. A od té doby registruje tisíc zájemců. „Nejde sice přímo o členství, ale projev zájmu a podpory to je. Zároveň jsou podle Martina Kupky politici ODS více přítomní v regionech a debatují s lidmi,“ publikoval Milion chvilek na svém facebookovém účtu.
Dále uvádí, že data, se kterými strana pracuje, ukazují, že je pro ODS velmi složité oslovit voliče Andreje Babiše. „Podle Martina Kupky se musí nejprve poprat o své ztracené voliče, kteří nepřišli v roce 2025 k volbám, případně o voliče Motoristů. Za tím účelem má strana v plánu ukázat kompetenci, kterou se chce odlišit od současné vlády. Za Milion chvilek jsme se ptali na problematickou minulost a na to, jak se ODS plánuje oddělit od některých tváří a kauz. Ptali jsme se konkrétně na osobu Pavla Blažka. Byli jsme ujištěni, že to je minulost a selhání, které se nebude opakovat,“ informují aktivisté.
Publikovali, že ODS vedla jednání při sestavování kandidátek pro říjnové komunální a senátní volby ve snaze zamezit tříštění sil. „Někde se prý dohoda podařila lépe a někde hůře. Doufejme, že v případě Prahy 9, kde proti sobě stojí dva silní demokratičtí kandidáti, nedojde k jejich vyřazení už v prvním kole, a naopak to budou oni, kdo proti sobě bude v druhém kole stát. Dozvěděli jsme se, že nedávná ideová konference nebyla poslední, jsou plánované další. Na základě expertních skupin a stínové vlády by měla zhruba za rok vzniknout propracovaná vize budoucího směřování naší země, kterou pak ODS představí občanům,“ přiblížil obsah setkání Milion chvilek.
Aktivisté slibují, že budou i nadále sledovat a motivovat voliče, ať po svých stranách chtějí vidět v tomto směru co nejlepší práci. „Jak si v tom povedou, si musí udělat obrázek každý sám. My považujeme za důležité vést s politickými stranami dialog a motivovat je k co nejsilnější a nejodpovědnější reakci na marasmus, do kterého Česká republika směřuje. Věříme, že bez silných politických stran a věrohodné alternativy k extrému se tahle země neobejde. Už od voleb proto lidi vyzýváme ke vstupování do politických stran. Nadávat u piva zkrátka nestačí. A každý politik, který se rozhodl převzít odpovědnost, jít s kůží na trh a podstupovat často nevděčnou námahu pro dobrou věc, si zaslouží naši úctu. Ať je tedy více takových. Pokud ještě žádnou stranu nepodporujete, zvažte to – forem podpory existuje více. Bez Vás se ale politika prostě nezmění,“ vybízí Milion chvilek.
Příští report má být o setkání se zástupci Starostů a nezávislých.
Milion chvilek také vyzývá veřejnost k účasti na demonstraci Přijďte bránit vaši televizi.
„V neděli 21. června se společně vydáme na pochod před Českou televizi a ukážeme, že v tom novináře, redaktory, techniky i další zaměstnance nenecháme samotné,“ burcují aktivisté a vyzývají: „Přineste si transparenty ve tvaru štítů, vzkazy pro zaměstnance České televize, křídy nebo jen sami sebe. Každý člověk se počítá.“
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku