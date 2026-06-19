Česká televize: Zaměstnanci oznámili výstražnou stávku

19.06.2026 13:21 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Zaměstnanci České televize oznámili záměr vstoupit v pondělí 22. června 2026 do výstražné stávky.

Česká televize: Zaměstnanci oznámili výstražnou stávku
Foto: Hans Štembera
Popisek: Budova České televize na Kavčích horách

Reagují tak na vládou schválený návrh zákona, který ruší dosavadní systém televizních a rozhlasových poplatků a nahrazuje jej financováním ze státního rozpočtu a přiznává médiím veřejné služby výrazně nižší finanční prostředky. Podle iniciativy Veřejnoprávně, která je vyhlašovatelem stávky, by taková změna zasáhla hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců České televize, oslabila finanční stabilitu České televize, její nezávislost a vedla by k omezení poskytované veřejné služby.

Vedení České televize stávku zaměstnanců respektuje. Zároveň podniká všechny nezbytné kroky k tomu, aby byla zachována kontinuita vysílání a nedošlo k porušení právních předpisů. Diváci budou o stávce informováni přímo ve vysílání, na internetových stránkách a na sociálních sítích. Současně vedení ČT oceňuje zodpovědný přístup zaměstnanců při realizaci práva na stávku, zejména s ohledem na plnění veřejné služby.

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Výstražná stávka je plánována na pondělí 22. června 2026. Po dobu stávky budou zapojení zaměstnanci vykonávat své pracovní povinnosti v omezeném rozsahu s výjimkou těch, jejichž přítomnost je nezbytná pro zachování veřejné služby, bezpečnost provozu a základní fungování vysílání.

Na programu ČT24 se stávka projeví zejména minutovým zpožděním některých pořadů, včetně Zpráv, Studia 6, Událostí v regionech, Interview ČT24, Událostí, pořadu 90' ČT24, Horizontu ČT24 a Událostí, komentářů. Na ČT sport může dojít k minutovému zpoždění pořadu Dohráno a vysílání fotbalových studií k Mistrovství světa ve fotbale mužů 2026.

Na ČT1 dojde k minutovému zpoždění pořadů Místo zločinu České Budějovice, Reportéři ČT a Černé ovce, na ČT2 pak u pořadů Dobré ráno, Zprávy v českém znakovém jazyce a filmu Muž z Ria. Na ČT art se stávka dotkne pořadů Události v kultuře a Magdalena Kožená s Českou filharmonií.

Na webech, teletextu, digitálních službách i sociálních sítích bude kvůli omezení práce stručnější obsah, než je obvyklé.

Ve vysílání ČT :D se stávka s ohledem na věk cílové skupiny diváků neprojeví.

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