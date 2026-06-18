Klaus utřel novináře, který četl jednoduchou otázku z telefonu

Bývalý prezident republiky Václav Klaus zavítal na pozvání Petra Macinky do sídla Ministerstva zahraničních věcí. Ministr zahraničí chtěl touto cestou Klausovi nejen pogratulovat k jeho 85. narozeninám, které má zítra, ale též ocenit jeho roli při budování samostatné české zahraniční politiky v rolích člena vlády, premiéra, šéfa sněmovny i prezidenta.
„Byl jste tvůrcem našeho moderního politického systému v České republice, který nás dokázal přenést z centrálně plánované ekonomiky ke kapitalismu a k tržní ekonomice. Tento systém nás přivedl do všech možných mezinárodních organizací a zůstal nezměněn až doteď. Vy jste duchovním otcem a zakladatelem našeho moderního politického systému. My jako Česká republika jsme za to velmi pozitivně hodnoceni. Ve srovnáních vycházíme suverénně nejlépe ze všech zemí bývalého východního bloku,“ ocenil ministr zahraničí.
Během svých pracovních cest a jednání na mezinárodní úrovni se neustále podle svých slov setkává se jménem Václava Klause. “Ve Spojených státech nyní potkávám osoby, které jsou mimořádně vlivné a velmi blízké současné Trumpově administrativě, ale mám to štěstí, že se s těmito lidmi znám mnoho let právě díky tomu, že jsem Vás několikrát doprovázel v USA a Vy jste mě s nimi tehdy seznamoval,” ocenil šéf české diplomacie. O Klausovi se prý neustále zmiňují státníci napříč světem včetně Asie. “Hovořil o Vás nedávno generální tajemník OSN, který říkal, že Vás považuje za největšího intelektuála mezi politiky a také člověka s nesmírným kulturním rozhledem. Vašejménojmého je značkou,” konstatoval Macinka.
„Pozval jsem Vás dnes, když slavíte narozeniny, na Ministerstvo zahraničí jako výraz úcty, kterou Vám chceme projevit. Můžete zde vidět kompletně celé nastoupené vedení Ministerstva zahraničních věcí. Jsou tu všichni náměstci, vrchní ředitelé a další lidé, kteří určují chod tohoto úřadu. Jako výraz poděkování za Váš celoživotní přínos české zahraniční politice mám tu čest Vám předat medaili ministra zahraničních věcí za zásluhy o diplomacii, která byla ustavena nařízením vlády. Jedná se tedy o vládní vyznamenání. Moc blahopřeji a děkuji za celé ministerstvo,“ sdělil bývalé hlavě státu ministr Petr Macinka.
Ministr zahraničí dodal, že se po mnoha letech vrátil do Černínského paláce jiný duch. „Opustili jsme takové konformní a mnohdy povrchní a falešné hodnotové filozofování a snažíme se vrátit zpátky k pragmatickému a transakčnímu přístupu v zahraniční politice,“ uvedl Macinka.
Václav Klaus tato slova ocenil. “Návrat realistické a pragmatické politiky, které primárně jde o české národní zájmy do této budovy, považuji za radikální a nesmírně významný posun. Moc bych přál panu ministrovi a celému úřadu, aby se jim v tomto smyslu co nejvíc dařilo,” uvedl bývalý prezident republiky.
Během následných dotazů přítomných novinářů padlo několik otázek na potenciální názorové rozpory mezi Klausem a Macinkou, což oba odmítli. Ministr zahraničí a šéf Motoristů konstatoval, že například ve vztahu k Ukrajině vedou každý jinou debatu. Zatímco Klaus vnímá a popisuje válku v širším kontextu a delší časové řadě, resort zahraničí řeší každodenní problémy.
Se zlou se potázal jeden z reportérů, který svou otázku na bývalého prezidenta republiky četl slovo od slova ze svého telefonu. Novinář se ptal na kritická slova, která dříve Klaus na Macinkovu adresu pronášel.
„Mohu si to dovolit říct, protože nejsem ministr a nikam nekandiduji, ale je nesmírně nutné, aby si politici dnešní doby dovolili říct novináři, že neodpovídají na dotaz, který ten novinář čte. Buď ho má autenticky, názor ho zajímá, má ho v sobě a ptá se vážně. Když to čte, je pocit, že mu tu otázku někdo nadiktoval, aby tuto otázku položil a proti tomu já zásadně protestuji, vážený pane. Z principu a na rozdíl od Macinky si to mohu dovolit,“ utřel reportéra Václav Klaus.
Druhým dechem chválil Petra Macinku za jeho ministerský výkon. “Po šesti měsících se v roli ministra naprosto osvědčil, pohybuje se v této roli jako ryba ve vodě, přežívá ataky novinářů a umí na ně rázně a dobře odpovědět. Funkci vykonává dobře. Druhá věc je, jestli sám tleskám každému kroku, který udělal, ale to je něco jiného,” konstatoval bývalý prezident.
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