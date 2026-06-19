Vystrčilův influencer za erár. Zazněla věta, která Holce dorazila

Prospělo prezidentství Donalda Trumpa světu?
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„Jako vždy ale prošlo to, co na Tchaj-wanu se svým osobním influencerem spáchal šéf Senátu Miloš Vystrčil. A za kolik!“ podotýká Holec ve svém komentáři Čistý řez, že u předsedy horní komory rozhodnutí žádné emoce nezvířilo.
„Kromě jeho uraženého breku vstoupila Vystrčilova xtá truccesta na Tchaj-wan do dějin diplomacie i hodnotovým baťůžkem, který s ním byl nejen při oficiálních setkáních, ale nejspíš i v posteli. Jenže baťůžek nebyl jediným Vystrčilovým společníkem, který mu pomáhal prodávat Česko. Byl jím i mladý influencer Sváťa Barek,“ všímá si Holec, že si šéf Senátu kromě baťůžku na cestu přibalil i influencera Svatopluka Bareka, jenž je populární hlavně na sociální síti TikTok. Na čínské sociální síti, před níž v minulosti varoval Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), má influencer, který se vydal s Vystrčilem na Tchaj-wan, přes 400 tisíc sledujících.
Prospělo prezidentství Donalda Trumpa světu?
Vyrážíme #CZ2026TW ???????? pic.twitter.com/1FsMUuW6tJ— Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) May 31, 2026
Komentátor podotýká, že Barek byl s „Kráčející skálou“ ze Senátu také všude. Ne však zadarmo. „Na rozdíl od baťůžku ale nebyl úplně gratis; za jeho letenky jsme zaplatili 50 tisíc a za hotel 22 tisíc korun. Klidně se přiznám, že vím, jak 72 tisíc utratit hodnotověji,“ podotýká, kolik daňové poplatníky výjezd stál.
Na výstup influencera z cesty na Tchaj-wan se můžete podívat zde:
@svataba S Milošem Vystrčilem jsem letěl na Tchaj-wan ???? Ale proč? To se dozvíte v tomto videu ?? #svataba ? original sound - Sváťa Barek ??
A proč si s sebou na oficiální cestu musel Vystrčil influencera vzít? Holec nabízí oficiální vysvětlení šéfky tiskového oddělení Senátu Lady Faldynové a podotýká, že „fakt stojí za to“.
Mladého producenta krátkých videí si totiž dle ní Vystrčil přibalil na cestu, aby „vysvětlil význam česko-tchajwanských vztahů srozumitelnou formou pro veřejnost“, protože prý vládne „expertizou v oblasti komunikace na digitálních platformách“.
„Šéf Senátu, tedy druhý nejvyšší ústavní činitel v zemi, nám neumí vysvětlit smysl svých nákladných zahraničních cest srozumitelně SÁM a musí si na ně proto s sebou za naše další peníze vozit mladého influencera, aby o tom točil ‚výdejka‘ na socky? Za to mu fakt platíme přes 300 tisíc měsíčně? Nechtěl by se Vystrčil radši někam srozumitelně zastrčit?“ dodává na takové vysvětlení komentátor Petr Holec.
Co mohlo být ve Vystrčilově „baťůžku“ a jak reagovali na cestu influencera novináři? Celý komentář Petra Holce si můžete přečíst ZDE.
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