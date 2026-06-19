Moravec a 90 tisíc z ČT. Co bylo zamlčeno?

19.06.2026 17:58 | Rozhovor
autor: Karel Šebesta

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Bývalý moderátor České televize Václav Moravec prozradil, že v ČT bral 90 tisíc hrubého měsíčně. Podle komentátora Tomáše Vyorala tím ale celý příběh zdaleka nekončí. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz zpochybňuje, zda do této částky byly započítány i možné bonusy, odměny, náhrady či další platy, a připomíná, že o podobném příjmu si většina občanů může nechat jen zdát.

Moravec a 90 tisíc z ČT. Co bylo zamlčeno?
Foto: Archiv Tomáše Vyorala
Popisek: Komentátor Tomáš Vyoral

Tak už jsme se dozvěděli, jak bude vypadat stávka České televize a Českého rozhlasu. Bude jednodenní, bude výstražná a pocítí ji prý všichni diváci, až na dětské diváky. Myslíte si, že si někdo všimne, že v ČT a v ČRo „výstražně stávkují“?

Bezpochyby si toho nad míru všimnou jejich pologramotní kolegové z mediálního hlavního proudu a řada novodobých prorežimních svazáků, kteří o tom budou referovat jako o boji za demokracii, nezávislá média a tak dále donekonečna. Běžný občan, který, jak věřím, kouká na ČT sporadicky, a to v nemalé míře zejména v rámci sportovních událostí, „výstražnou“ stávku nezahlédne ani z vlaku.

Ještě k ČT. Její bývalý moderátor Václav Moravec prozradil, že v ČT bral 90 tisíc hrubého. Prý tedy méně než „zubař v okresním městě“. Myslíte, že byl Moravec placen nedostatečně?

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Mohu se plést, ale jsem přesvědčen, že demagog Moravec i v téhle otázce manipulačně žongluje s údaji a daty tak, jak se mu hodí a jak je jeho nedobrým zvykem. Předpokládám, že mu těch jeho 90 tisíc hrubého – o kterých si stejně drtivá většina občanů, která tvoří pro společnost násobně užitečnější hodnoty než Václav Moravec, může nechat jen zdát – významně navyšovaly bonusy, odměny, náhrady, třinácté či čtrnácté platy. Co se angažovaný a tendenční moderátor naučil ve svých pořadech, aplikuje i mimo ně.

Válka USA s Íránem je zřejmě u konce. A to nejen v prohlášeních Donalda Trumpa. Mělo by být podepsáno memorandum, které ale vypadá spíše jako uznání porážky ze strany USA. Co myslíte, že to udělá se světem?

Vzhledem k tomu, že veřejné mínění mají zmonopolizovaná média a politici hlavního proudu, tak světová veřejnost ve většině přijme jejich tezi. Tedy tezi kolektivního Západu v čele s USA, které budou těmito prostředky pasovány na vítěze, ať už je realita jakákoli. Jinak zatím bych ještě nejásal, protože není všem válečným dnům konec. Jak máme historicky doloženo, velkým světovým hráčům – kteří nemají přátele, ale pouze své zájmy – není radno věřit ani nos mezi očima. Těm za zámořím a od řeky všech nadějí pak zvláště ne. Ale doufejme v klid a mír, který si drtivá většina běžných občanů napříč barikádami vždy přeje.

Europoslanec Tomáš Zdechovský s konečnou platností nebude v armádních zálohách. Je to podle vás dobře? Myslíte, že kdyby na to přišlo, tak by Zdechovský bez debat a bez okolků narukoval?

Eurosoudruh Zdechovský by stejně jako drtivá většina politruků a papalášů měl jako první hnědo mezi půlkami a ve strachu by se zamykal do hermeticky uzavřených prostor. Jinak je úplně fuk, kde je nebo není Zdechovský, protože kde nic není, ani smrt nebere.

Petr Macinka udělil medaili Václavu Klausovi, v jehož institutu dříve dlouho pracoval. Není už to moc okaté? Nebo je to takové připomenutí „když můžete vy, já můžu taky“ směrem k opozici, která si taktéž rozdávala medaile mezi sebou?

Já vám nevím. Václav Klaus si zcela určitě jisté uznání za svůj příspěvek ve prospěch České republiky – ač víme, že nebyl jen pozitivní – zaslouží. Nicméně medaile z ruky právě Klausova korunního prince Petra Macinky – nejde-li tedy o jasně předem či následně deklarovanou ironii nebo parodii – mi připadá jaksi ne úplně vhodnou cestou, jak panu Klausovi vzdát hold. Jako gesto směrem k opozici se to chápat dá, ale Petr přece není jako oni. Nebo alespoň mám pocit, že se tváří, že ne. Nebo? Nebo jsou opravdu všichni stejní a spadají rovněž pod stejné nástroje světového řízení?

Fotogalerie: - Daj-li medaili

Ministr Petr Macinka předal Václavu Klausovi v Čer...
Ministr Petr Macinka předal Václavu Klausovi v Čer...
Ministr Petr Macinka předal Václavu Klausovi v Čer...
Ministr Petr Macinka předal Václavu Klausovi v Čer...
Ministr Petr Macinka předal Václavu Klausovi v Čer...
Ministr Petr Macinka předal Václavu Klausovi v Čer...

Co chvíli se objevují zkazky typu „Babiš vyhodí ministra XY“. Zatím se žádná z nich nesplnila. Ale nabízí se otázka: Vzhledem ke své dosavadní činnosti, ať už v této, nebo minulé vládě, kdo by měl podle vás odejít z ministerského postu? Kdo byl nejslabší a měl by dostat padáka?

V podstatě jsem během koronafašistické totality, kterou tu lokálně zprostředkovávala právě Babišova vláda, přestal podrobněji sledovat konkrétní politické figury, funkce a podobně. Tedy ani nyní většinu ministrů neznám, respektive nevím, kdo kterou trafiku zrovna vysosává. Jinak jde pořád o ty a tytéž, takže drtivou většinu samozřejmě znát budu. Tak jako tak jsem přesvědčen, že namísto z našich kapes štědře placených teplých místeček by měli v žaláři hnít koronafašisté a bezskrupulózní likvidátoři České republiky a jejích občanů typu Vojtěcha, Plagy, Havlíčka a spol. s r. o. V čele se zeleným bezmozkem Prymulou a všemi dalšími tehdejšími ministry zdravotnictví a s Babišem, kterému stále řada lidí zřejmě věří jeho bludy, kdy něco jiného tvrdí před domácím publikem a něco jiného coby vazal před pány v Bruselu, Berlíně, Washingtonu, Langley nebo Jeruzalémě. Ne podle slov, ale podle činů poznáte je.

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Článek obsahuje štítky

Babiš , ČT , Írán , Klaus , NATO , Pavel , Trump , Vyoral , Páteční zúčtování Tomáše Vyorala

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Věříte, že 90 tisíc hrubého byl skutečně celý příjem Václava Moravce z ČT?


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