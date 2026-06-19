ČT vyčíslila katastrofu. Pak přišla „stávka diváků“

Vedení České televize (ČT) si stále stěžuje na připravovanou změnu financování veřejnoprávních médií. Předložený návrh vládního zákona jí prý v případě schválení neumožní dodržet povinnosti, které jsou legislativně zakotvené. Změny údajně nepřipraví ČT jen o částku 1,3 miliardy korun, ale o mnohem více peněz, a to v řádech dalších stamilionů.
„Chci a nadále budu jednat s premiérem Andrejem Babišem a samozřejmě s ministrem kultury Otou Klempířem, ale i s dalšími představiteli vládní koalice a pochopitelně také se zástupci současné opozice. Při projednávání zákona musí vzít v úvahu, že s tímto zredukovaným rozpočtem nelze dodržet celou řadu povinností, které ČT ukládá současná legislativa,“ říká generální ředitel ČT Hynek Chudárek a dodává: „K hospodaření České televize přistupuji já i moji kolegové z vedení velmi zodpovědně. Musím tedy připustit, že k určitému snížení financí skutečně dojde a my na to musíme být připraveni. Možné úspory proto společně hledáme. Je ale nepřijatelné, aby nedošlo k úpravě navrhované částky.“
Navrhované změny údajně vrací Českou televizi v podstatě až do roku 2008, kdy činily příjmy z televizních poplatků 5,7 miliardy korun, stejně jako v roce 2024. Rozdíl mezi navrhovaným příspěvkem ze státního rozpočtu, který odpovídá výši poplatku v roce 2024, a plánovaným příjmem v roce 2027 je přibližně 1,3 miliardy korun. V roce 2024 Česká televize navíc čerpala dalších 463 milionů z rezerv, kterými v roce 2027 disponovat nebude. I s ohledem na vyčerpané rezervy bylo v roce 2025 přistoupeno ke zvýšení televizního poplatku. V roce 2027 také končí zákonem garantovaná úprava pro média veřejné služby na odpočet DPH, a pokud nedojde k jejímu prodloužení, může být výpadek financí od 1. ledna vyšší o dalších zhruba 400 milionů korun. V roce 2028 by též dle stávajících pravidel došlo k valorizaci výše poplatku v návaznosti na vývoj inflace, k čemuž by dle vládního návrhu nedošlo a Česká televize by tak přišla o dalších 300 milionů korun.
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V roce 2027 tak snížení rozpočtu může podle ČT fakticky dosahovat výše 1,75 miliardy a v roce 2028 více než 2,4 miliardy korun.
S takto nastaveným rozpočtem prý nelze řádně plnit veřejnou službu v oblasti televizního vysílání dle aktuálních standardů, a stejně tak není možné plnit některé povinnosti vyplývající z loni uzavřeného a aktuálně platného memoranda.
Televizáci vypočítávají, na co všechno nebudou mít peníze
V souvislosti se zvýšením televizního poplatku v loňském roce byla České televizi uložena určitá omezení, která bude nutné zrušit. Jedná se zejména o omezení obchodních sdělení, zákaz obchodování s online reklamním časem a odvod do Státního fondu kultury ČR ve výši 25 % ze sponzoringu.
„K diskusi je bezpochyby také indexace příspěvku ze státního rozpočtu, když aktuálně navrhovaná kumulativní míra inflace ve výši 10 % je nevyhovující a nedůvodná. Předchozí, dnes již neaktuální návrh Ministerstva kultury ČR, předpokládal každoroční navyšování příspěvku o míru inflace (maximálně však o 5 %) a aktuálně platná legislativa stanoví navyšování televizního poplatku o kumulovanou míru inflace, avšak v nižší šestiprocentní výši, tzn. ve větší frekvenci. Pokud nedojde k zohlednění uvedeného a nebude hodnota příspěvku ze státního rozpočtu stanovena v adekvátní výši, tak se takto redukovaný rozpočet dotkne všech součástí ČT včetně zpravodajství, sportovního vysílání, dramatické a dokumentární tvorby, publicistiky a tvorby pro děti. Česká televize nebude také schopna naplňovat svou zákonnou povinnost podílu regionálního vysílání ve výši 20 %,“ uvádí tiskové oddělení ČT.
Dále sděluje, že právě z jednotlivých návrhů možných úspor vyplyne, v jakém rozsahu bude ČT v případě platnosti změny zákona muset začít propouštět zaměstnance. „Bude muset také dojít k pozastavení plánované investice do výstavby nového zpravodajského studia v Praze, která je již ve fázi přípravy. V žádném případě nelze uvažovat ani o projektu nového studia v Ostravě,“ uzavírá se vyjádření.
Stávka diváků. Jdu na barikády
Katastrofický scénář předložila ČT veřejnosti také na sociálních sítích.
?? Předložený návrh vládního zákona, kterým se má měnit financování České televize, jí neumožní v případě schválení dodržet povinnosti, které jsou legislativně zakotvené.— Česká televize (@CzechTV) June 19, 2026
Změny ji nepřipraví jen o částku 1,3 miliardy korun, ale o částku, která je mnohem vyšší, a to v řádech… pic.twitter.com/q5iajwqJYy
A dočkala se reakcí, které se nesou především v ironickém duchu. „Nemohli byste stávkovat tak, že vypnete vysílání na měsíc? Abychom zjistili, zda je vůbec ČT zapotřebí,“ navrhl jeden z komentujících na síti X.
„Budou ‚Buchty po ránu‘? Jestli ne, jdu na barikády,“ pohrozil další.
Budou "Buchty po ránu" ? Jestli ne jdu na barikády . pic.twitter.com/SRzi3QwFOc— Zdenek.Ch (@ZdenekCh) June 19, 2026
Jiný se provokativně zeptal: „Koho to zajímá?“ A dodal: „Zloději se začerněnými smlouvami.“
Koho to zajímá ?— Jindřich Vicher (@JindrichVicher) June 19, 2026
Zloději se začerněnými smlouvami. pic.twitter.com/8h7dRzAerf
Další přispěvatel vyhlásil „stávku diváků“.
Plošná stávka kdy bude minimum vysílání bude? Osobní typ na ušetření je vyhodit Borka, stejně je to jen odmyšlený tiskový mluvčí IDF.— Lepaux (@Lepaux_i) June 19, 2026
A Marcela poradila: „U pásu ve fabrice je práce dost.“
Marcela Dudková
Návrh nového zákona o financování médií veřejné služby kabinet Andreje Babiše (ANO) projednal na svém pondělním zasedání. Zrušit chce zákon o rozhlasových a televizních poplatcích a koncesionářské poplatky placené České televizi a Českému rozhlasu změnit na příspěvkové financování ze státního rozpočtu. Návrh počítá pro příští rok s fixní částkou pro Českou televizi ve výši 5,740 miliardy, pro Český rozhlas ve výši 2,065 miliardy a se zavedením mechanismu automatické valorizace příspěvku při překročení kumulované roční míry inflace o deset procentních bodů.
„Součástí návrhu je i změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, kde navrhujeme rozšířit jeho kompetenci tak, aby pod jeho kontrolní činnost bylo nově zařazeno i hospodaření s majetkem České televize a Českého rozhlasu,“ stojí v tiskové zprávě vlády.
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