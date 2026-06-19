Rajchl (PRO): Sorry jako, tady stojím jednoznačně za Tomiem

19.06.2026 20:07 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na výrok ministra Plagy, že ukrajinských žáků jsou jen tři procenta a začleňují se rychle

Rajchl (PRO): Sorry jako, tady stojím jednoznačně za Tomiem
Foto: Repro: YouTube
Popisek: Jindřich Rajchl

Já tedy pro změnu naprosto odmítám výrok Roberta Plagy.

Za prvé - nejsou jich jen tři procenta. Pan ministr totiž vycházel z počtu 7000 ukrajinských žáků. Ti jsou však pouze v prvních a druhých třídách. Přičemž ve větších obcích a městech je to procento ještě výrazně vyšší.

A především na to, aby utrpěla kvalita vzdělávacího procesu celé třídy, plně postačí jeden jediný žák, jenž nerozumí výkladu učitele. A to už ani nemluvím o těch problémových žácích, kteří dokážou změnit normální třídu v absolutní cajmrsk.

Takže sorry jako, ale tady stojím jednoznačně za Tomiem. A jsem si jist, že naprostá většina rodičů, kteří s tímto jevem mají osobní zkušenost, se na tento problém dívá zcela stejně jako my.

Žádná solidarita nesmí jít na úkor zhoršení vzdělávání našich dětí. Pokud to někomu zní sobecky, tak mu to neberu. Ale já zastupuji naše občany, ne ty ukrajinské. Ti tady mají bohaté zastoupení v celé pětiopozici.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
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Článek obsahuje štítky

školství , Ukrajina , Rajchl , Plaga , PRO

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