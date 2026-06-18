MHMP: Snížení negativních dopadů rekonstrukce Kbelské ulice

19.06.2026 10:17 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Rozsáhlé práce v ulici Kbelská odstartují přípravnou fází, rekonstrukce pak začne v noci na 2. července.

MHMP: Snížení negativních dopadů rekonstrukce Kbelské ulice
Foto: MHMP
Popisek: Magistrát hl. m. Prahy

Aby se celkové dopravní omezení zkrátilo na nezbytné minimum 45 dní, budou stavební týmy pracovat v nepřetržitém režimu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Plné obnovení provozu je naplánováno na polovinu srpna. Zástupci hlavního města a Technické správy komunikací hl. m. Prahy dnes představili veřejnosti klíčové informace a harmonogram této zásadní letní uzavírky.

Rekonstrukce tohoto důležitého propojení dálnic D8, D10 a D11, které supluje chybějící část Pražského okruhu, je nezbytným krokem pro zajištění dlouhodobé stability celé dopravní sítě. Bez této opravy by v budoucnu hrozila rozsáhlá dopravní omezení způsobená havarijním stavem komunikace. Vzhledem k extrémnímu celoměstskému významu ulice Kbelská byl harmonogram prací navržen s maximálním ohledem na plynulost provozu. V nejintenzivnějších fázích bude na místě nasazeno až 250 pracovníků současně.

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„Zahájení rekonstrukce Kbelské se blíží a je to nezbytný krok pro zachování bezpečnosti a plynulosti dopravy na jedné z nejvytíženějších tepen metropole. K celému projektu přistupujeme s maximální precizností v přípravě. Veškeré dopady a harmonogramy jsme navíc detailně ladili s nejvíce dotčenými městskými částmi, aby byl finální dopad na jejich obyvatele i na celou Prahu co nejmenší. Právě proto jsme také zvolili intenzivní režim prací čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu, který zkrátí nutné omezení na naprosté minimum,“ uvedl na tiskové konferenci Jaromír Beránek, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.

První změny řidiči zaznamenají v období od 22. do 30. června, kdy začnou přípravné práce. Ty zahrnují instalaci přechodného dopravního značení a osazení zákazů zastavení na budoucích objízdných trasách – zejména v ulicích Kolbenova a Prosecká – tak, aby zůstaly plně průjezdné. Současně budou vyhrazeny jízdní pruhy pro prioritní průjezd autobusů Pražské integrované dopravy (PID), které pomohou minimalizovat zpoždění spojů.

Ostrá fáze rekonstrukce započne v noci na 2. července, kdy se provoz plně převede do takzvaného režimu „Tunel“. Doprava bude vedena obousměrně v jednom jízdním pásu v uspořádání 1+1 (jeden pruh pro každý směr), zatímco druhý pás bude kompletně uzavřen pro stavební techniku. Tento koridor bude sloužit výhradně pro tranzitní dopravu mezi dálnicemi. Pro zajištění plynulosti hlavního proudu budou zcela uzavřeny připojovací a sjízdné rampy (např. z ulic Prosecká a Mladoboleslavská), což znamená zákaz vjezdu do přilehlého okolí přímo z opravovaného úseku.

„Čas Pražanů je příliš cenný, než aby ho trávili v nekonečných kolonách. Díky tomu, že se na Kbelské bude pracovat v režimu 24/7, se celá oprava výrazně zkrátí. Tento „model práce“, který znamená kratší omezení a méně komplikací, chceme do budoucna aplikovat na všechny velké dopravní stavby a rekonstrukce,“ řekl starosta městské části Praha 9 a předseda zastupitelského klubu SPOLU Tomáš Portlík.

Každoroční odjezd obyvatel na letní prázdniny znamená pro pražské komunikace enormní zátěž. Proto v pátek 26. června od 12.00 hodin budou veškeré přípravné aktivity přerušeny a veškeré kapacity silnice budou uvolněny pro hladký výjezd vozidel z Prahy. Práce a postupné uzavírání ramp budou pokračovat až po odeznění této nejsilnější vlny během 1. července.

Doprovodná koordinační opatření v území:

  • Okamžitá asistence odtahové služby - Na čtyřech strategických stanovištích budou nepřetržitě připraveny těžké i standardní odtahové vozy (2x pro osobní, 2x pro nákladní vozidla), aby v případě poruchy nebo nehody okamžitě uvolnily zúžený koridor.
  • Dohled Policie ČR a Městské policie hl. m. Prahy - Hlídky budou přímo v terénu dohlížet na plynulost provozu, dodržování zákazů vjezdů na uzavřené rampy a na respektování nového značení.

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doprava , kraj Praha , Praha , rekonstrukce , TZ , MHMP

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