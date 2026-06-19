České dráhy: Jízdenka na léto láká na cestování bez omezení

19.06.2026 19:15 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

České dráhy zahájily prodej oblíbené Jízdenky na léto, která během prázdnin umožní neomezeně cestovat vlaky ČD po celé ČR za výhodnou cenu.

České dráhy: Jízdenka na léto láká na cestování bez omezení
Foto: red
Popisek: ČD - logo

Sedmidenní varianta začíná už na částce 695 korun. Výhodou je, že stačí nasednout do vlaku a vyrazit, vše bez složitého plánování i nutnosti kupovat jednotlivé jízdenky. Jízdenka na léto platí ve všech vlacích Českých drah ve 2. vozové třídě a lze ji využívat od 1. července do 31. srpna 2026. Cestující s ní mohou během zvolené doby platnosti absolvovat libovolný počet jízd. Jízdenka platí buď 7 nebo 14 po sobě jdoucích dní.

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„Jízdenka na léto je oblíbený sezónní produkt Českých drah, který cestujícím už od 695 Kč umožňuje neomezené cestování po celé republice. Je tak atraktivní volbou pro všechny, kteří chtějí během prázdnin poznávat nová místa, cestovat za sportem, kulturou nebo navštívit rodinu a přátele. Navíc nemusí řešit nákup jednotlivých jízdenek, a získávají tak maximální volnost při plánování výletů i dovolených,“ říká Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu.

Jízdenku na léto lze pořídit už od 695 Kč na 7 dní, respektive od 995 Kč na 14 dní pro cestující s nárokem na státní slevu (studenti, senioři, invalidé). Držitelé In Karty se zákaznickou aplikací zaplatí za týdenní variantu 1 190 Kč a za čtrnáctidenní 1 690 Kč. Bez slevy je základní cena sedmidenní Jízdenky na léto 1 390 Kč, čtrnáctidenní varianta stojí 1 990 Kč.

Jízdenku na léto je možné zakoupit v e-shopu Českých drah ZDE, v mobilní aplikaci Můj vlak, u pokladních přepážek i ve vybraných jízdenkových automatech. Do vlaků s povinnou rezervací stačí přikoupit místenku.

Kampaň „Vytvářej vzpomínky, ne plány“ v loňském roce úspěšně představila benefity Jízdenky na léto mladým lidem. Letos se kromě nich zaměřuje také na starší generaci.

Kompletní informace k Jízdence na léto najdete ZDE.

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