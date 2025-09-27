Pražská strojírna získala stavební povolení na novou výrobní halu

28.09.2025 16:13 | Tisková zpráva

Pražské strojírně se podařilo získat stavební povolení na výstavbu nové výrobní haly v areálu v Praze - Vinoři.

Pražská strojírna získala stavební povolení na novou výrobní halu
Foto: pstroj.cz
Popisek: Pražská strojírna - logo

Jedná se o významný krok v modernizaci a rozvoji společnosti. V hale bude pracovat do 20 pracovníků na pozicích svářeč, montér a koordinátor výroby. Nová hala bude nejen technologicky vyspělá, ale také výrazně šetrnější k životnímu prostředí a zdraví zaměstnanců.

„Jedná se o historický milník pro Pražskou strojírnu. Poprvé v naší historii stavíme halu na míru našim potřebám, s důrazem na efektivitu, bezpečnost a udržitelnost,“ uvedl generální ředitel Pražské strojírny Robert Masarovič. Hlavní činností v hale bude svařování a montáž, přičemž její součástí bude i pokročilý svařovací robot. Prostor bude navržen tak, aby umožňoval případné navýšení kapacit obráběcích strojů.

Nová hala nabídne moderní vzduchotechniku, která zajistí výrazně lepší teplotní podmínky a kvalitu vzduchu. K dispozici budou také sprchy a administrativní zázemí. „Projekt klade důraz na bezpečnost, pracovní komfort a zdraví zaměstnanců. Naši lidé jsou srdcem firmy. Proto jsme při návrhu haly mysleli především na jejich pracovní podmínky – čistý vzduch, stabilní teplota a kvalitní zázemí jsou pro nás prioritou,“ doplnil Robert Masarovič. Prostory, ve kterých strojírna působí v současné době byly původně postaveny jako cukrovar.

Novostavba bude mít rozměry 80 m x 25 m s výškou 12 m podlahová plocha výrobních prostor je 1822 m2. Hala bude tvořena jednolodním želozobetonovým skeletem opláštěným sendvičovými panely. Uvnitř haly se bude nacházet třípodlažní vestavba. Ve spodním patře se nachází denní místnost a kuchyňka pro zaměstnance, kancelář mistra, sociální zařízení a technické místnosti. Ve vyšším patře jsou šatny pro zaměstnance, v posledním patře je umístěna serverovna a akumulační nádrže. Stavba bude dokončena do 2 let.

Hala bude také vybavena fotovoltaickou elektrárnou o výkonu 250 kW, která bude mimo spotřebu strojírny dodávat elektřinu do budované trolejbusové linky. Díky rekuperaci tepla a inovativnímu řešení vytápění bude spotřeba energie na 1 m3 prostoru pouze 15 % oproti stávajícím budovám. Náklady na vytápění tak budou nižší 6–7násobně. Celková investice činí 79 milionů Kč bez daně. Minimálně 20 % bude hrazeno z vlastních zdrojů, zbytek pokryje úvěr. Společnost plánuje každoročně umořovat dluh z provozních přebytků.

autor: Tisková zpráva

