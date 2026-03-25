Přechod na letní čas ovlivní třináct dálkových vlaků Českých drah

Přechod na letní čas ovlivní 13 nočních vlaků Českých drah a jejich zahraničních partnerů, které budou tou dobou na své trase. Okamžikem přechodu na letní čas se tyto vlaky zdánlivě o 60 minut „zpozdí“ a později oproti letnímu času pojedou i ve zbytku trasy. Cestující však na cestě stráví stejnou dobu jako obvykle, a pokud to provozní situace umožní, ČD se budou snažit zpoždění snížit, například zkrácením pobytu ve stanicích. Paradoxně tak může být čistá doba jízdy nočními spoji i o něco kratší než obvykle. Regionálních vlaků se změna nedotkne, protože všechny vyrážejí na svou trasu až po přechodu na letní čas.
Přechod na letní čas znamená pro České dráhy zavedení speciálních opatření pro oběhy vozů, lokomotiv a personálu. Jejich cílem je zamezit následnému zpožďování dalších vlaků v denní době. Aby se z těchto nočních vlaků nepřenášela zpoždění na ostatní denní spoje, ranní přípoje vesměs nebudou na tyto „zpožděné“ noční vlaky čekat. Čekání bude naopak zajištěné ve stanicích Břeclav a Bohumín u nočních vlaků s lůžkovými a lehátkovými vozy do významných cílových stanic v zahraničí. Zajištěna tak budou všechna přímá noční spojení.
Přehled dálkových vlaků ČD a jejich zahraničních partnerů, které ovlivní přechod na středoevropský letní čas (SELČ):
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Anketa
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
- EN 406 Chopin München – Warszawa pojede z Ostravy hl.n. (pravidelný odj. ve 2:48) do Varšavy se zpožděním cca 60 – 120 minut, a to vlivem změny času a zároveň výluky mezi Hodonínem a Rohatcem; v Bohumíně bude zajištěn přechod přímých vozů od vlaku EN 443 z Prahy a na vlak EN 416 do Przemyślu.
- EN 407 Chopin Warszawa – München pojede z Břeclavi (pravidelný odj. v 04:20) do Mnichova se zpožděním cca 60 minut; v Břeclavi bude zajištěn přechod přímých vozů na vlak EN 477 do Budapešti.
- EN 416 Carpatia Bohumín – Przemyśl pojede z Bohumína (pravidelný odj. v 03:58) se zpožděním 60 – 120 minut, a to v důsledku změny času a zároveň čekání na vlak EN 406; v Bohumíně bude dodržen přechod přímých vozů od vlaku EN 406 z Mnichova a EN 443 z Prahy.
- EN 442 Slovakia Humenné – Praha pojede z Bohumína (pravidelný odj. v 03:25) do Prahy se zpožděním cca 60 minut; v Bohumíně bude dodržen přechod přímých vozů od vlaku EN 407 z Varšavy.
- EN 443 Slovakia Praha – Humenné pojede v úseku Ostrava-Svinov (pravidelný odj. v 02:02) – Humenné se zpožděním cca 50 – 60 minut; v Bohumíně bude dodržen přechod přímých vozů na EN 416 do Przemyślu a na EN 406 do Varšavy.
- NJ 456 Graz – Berlin pojede v úseku Pardubice hl.n. (pravidelný odj. v 02:07) – Děčín hl.n. se zpožděním cca 50 – 60 minut, v úseku Děčín hl.n. (pravidelný odj. v 04:59) – Berlin Hbf se zpožděním cca 45 minut.
- NJ 457 Berlin – Graz pojede v úseku Brno hl.n. (pravidelný odj. v 03:21) – Břeclav se zpožděním cca 60 minut, v úseku Břeclav (05:24) – Graz se zpoždění neočekává; v Břeclavi bude zajištěn přechod přímých vozů na vlak EN 477 do Budapešti.
- EC 458 Canopus Praha – Zürich pojede v úseku Frankfurt am Main Süd (odj. v 03:41) – Zürich HB se zpožděním cca 60 minut.
- EC 459 Canopus Zürich – Praha pojede v úseku Leipzig Hbf (odj. v 05:49) – Praha se zpožděním cca 60 minut.
- EC 460 Baltic express Praha – Gdynia pojede v úseku Inowrocław (odj. v 03:14) – Gdynia se zpožděním cca 60 minut.
- EC 461 Baltic express Gdynia – Praha pojede v úseku Mogilno (odj. v 02:04) – Wrocław se zpožděním cca 60 minut, v úseku Wrocław – Praha se zpožděním cca 30 – 40 minut.
- EN 477 Metropol Břeclav – Budapest pojede se zpožděním cca 30 – 45 minut; v Břeclavi bude zajištěn přechod přímých vozů od vlaků EN 407, EN 457 a rj 577 z Varšavy, Berlína a Prahy.
- IC 579 Brněnský drak Praha – Brno pojede v úseku Blansko – Brno hl.n. se zpožděním cca 60 minut.
Aktuální polohu vlaků si můžou cestující ověřit v mobilní aplikaci Můj vlak, na internetových stránkách ZDE nebo na lince Kontaktního centra ČD 221 111 122.
Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Přidejte si obsahový box PL do svých oblíbených zdrojů na Hlavní stránce Seznam.cz. Děkujeme.